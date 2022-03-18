انطلاق المؤتمر الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد في أبوظبي

أبوظبي (وام)

افتتح الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي أمس المؤتمر الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد في فندق روزوود أبوظبي، بمشاركة كوكبة من رواد الرعاية الصحية من مايو كلينك إنترناشونال ومدينة الشيخ شخبوط الطبية وعدد من المتخصصين من جميع أنحاء العالم للعمل معاً من أجل تطوير وبناء مستقبل رعاية أمراض الجهاز الهضمي. ويوفر المؤتمر منصة لتسهيل تبادل المعارف والخبرات عبر مختلف التخصصات إلى جانب الجلسات التعليمية المتقدمة وورش العمل والحوارات التفاعلية. وناقش الخبراء خلال اليوم الأول مجموعة واسعة من المواضيع الطبية السريرية والبحثية مع تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال تنظير الجهاز الهضمي بما في ذلك دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنظير الداخلي وعلاج مشاكل السمنة بالمنظار وأحدث العلاجات لمرض الأمعاء الالتهابي وهي جميعها من الأمراض الرئيسية المنتشرة في دولة الإمارات.

وحظي الحاضرون أيضاً بفرصة المشاركة في الجلسات التعليمية وورش العمل والجلسات الحوارية التفاعلية والتي تطرقت إلى أفضل الممارسات في هذا المجال من جميع أنحاء العالم وأتاحت التعاون لمعالجة التحديات المعقدة وإزالة العقبات التي تعيق جهود تحسين الرعاية.

وقال الدكتور مروان الكعبي مدير العمليات التنفيذي لدى مجموعة «صحة»: «من أهم النتائج والمزايا التي يجلبها المشروع المشترك مع مايو كلينك تسهيل التبادل المعرفي والتعاون في مجال الابتكار وهو ما نشهده في الفعاليات كمؤتمرنا اليوم فمن خلال تسخير الخبرات والتجارب الطبية الواسعة في شبكاتنا سنتمكن من تطوير وتنمية المواهب المحلية بشكل أفضل وبالتالي سنقود نظام رعاية صحية عالمي المستوى في الإمارات يوفر رعاية استثنائية للمرضى وفق أعلى المعايير الدولية».

من جانبه، قال الدكتور مايكل بي والاس رئيس المؤتمر واستشاري ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «بين مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومايو كلينك أتيحت لنا الفرصة أن نزود الخبراء في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمنصة لاكتساب المهارات الجديدة التي ستساعدهم على تعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى في الإمارات».

من جانبها، أعربت الدكتورة لورا رافالز نائب رئيس المؤتمر ونائب رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مايو كلينك عن سعادتها بحجم ونطاق التعاون والمشاركة الواسعة حتى الآن، مشيرة إلى أن المؤتمر شكل فرصة مثالية لاستكشاف الروابط المهمة والتطورات البحثية التي ستمكن الأعضاء من اكتشاف أدوات وتقنيات وإجراءات جديدة في المجال الطبي.