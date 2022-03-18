تواصل فعاليات «طب الأنف والأذن والحنجرة» بدبي

دبي (وام)

تتواصل في دبي فعاليات النسخة السابعة عشرة من مؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة والذي يقام في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي دبي بمشاركة 1000 طبيب متخصص من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور طلال الخطيب رئيس المؤتمر أن زواج الأقارب يلعب دوراً كبيراً في الصمم أو ضعف السمع، لافتا إلى أن واحداً من بين كل ألف شخص في المناطق التي يكثر فيها زواج الأقارب قد يعانون من مشكلة ضعف شديد في السمع ما يتطلب التدخل العلاجي عن طريق زراعة القوقعة.

ولفت الدكتور الخطيب إلى أن زراعة القوقعة تعتبر من العمليات المكلفة جداً وتحتاج إلى عملية التأهيل والتدريب بعد الجراحة لأنها تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بالقدرة على السمع.

وشدد على ضرورة إجراء فحص للسمع للأطفال حديثي الولادة قبل خروجهم من المستشفيات وإلزام كافة المستشفيات بضرورة التقيد بذلك، لافتا إلى أهمية التدخل العلاجي للحالات المصابة لضمان حياة طبيعية للأطفال.

من جانبه، قال الدكتور معاذ الطرابيشي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة: إن المؤتمر يكتسب شهرة عالمية نظراً لكونه منصة تفاعل يجمع المختصين حول العالم لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة المستجدات والأبحاث العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض الأنف والإطلاع على أحدث التقنيات المتطورة في جراحات الأنف والرأس والعنق.

وأوضح أن المؤتمر ناقش عدة محاور من أهمها مناظير الجيوب الأنفية وجراحات التجميل والرأس والعنق وقاع الجمجمة الأمامية والشخير وطرق تشخيصه وعلاجه والطرق الحديثة لتشخيص حساسية الأنف ومعرفة مسبباتها بدقة ومن ثم علاجها بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المهمة والأبحاث الطبية في مجال طب الأنف والأذن الحنجرة. ويعد مؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة من أضخم الملتقيات في المنطقة للأطباء والمتخصصين في مجال الأنف والأذن والحنجرة.