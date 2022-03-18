9 برامج تطويرية اعتمدها «علماء الإمارات»

دبي (وام)

عقد مجلس علماء الإمارات اجتماعه الثاني، لدورته الثالثة، برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس المجلس، وناقش سبل دعم الكفاءات الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتمكينهم في القطاعات البحثية ذات الأولوية.

كما اعتمد المجلس 9 برامج قدمها رؤساء اللجان بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي، والمساعدة على بناء جيل من العلماء في مختلف المجالات العلمية، وذلك في إطار سعي المجلس لتمكين قطاع العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات لمواكبة التقدم العلمي والتغيرات العالمية المتسارعة، وتعزيز البيئة الداعمة للعلماء وعملهم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

وحدد مجلس علماء الإمارات، محاور رئيسة لتوجهات المرحلة المقبلة، تتضمن تعزيز وتمكين رأس المال البشري في القطاع البحثي، بما فيها تحفيز استقطاب واستبقاء العلماء من ذوي الكفاءات العالية، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية. واعتمد المجلس عدداً من المبادرات المشاريع التي قدمها رؤساء لجان العمل التابعة لمجمع محمد بن راشد للعلماء، والتي تركز على أولويات وتحديات المجتمع العلمي الوطني، في مجال الإعلام، والثقافة العلمية، والشباب، وحضور المرأة في مجال العلوم، كما اطلع المجلس على خطط اللجنة المعنية، باختيار أعضاء المجمع.

وأعربت معالي سارة الأميري، عن تقديرها لجهود أعضاء المجلس ورؤساء لجان عمل مجمع محمد بن راشد للعلماء، في تطوير البرامج العلمية كجزء من عملية تمكين العلماء.

وأكدت معاليها أن أهداف المجلس تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الداعمة لتعزيز مكانة العلماء، وتمكينها ومواءمتها مع الأولويات الوطنية لتحقيق النمو العلمي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ووضع أنسب الحلول للتحديات ذات الأولوية ومجالات التركيز بالتعاون ومشاركة المجتمع العلمي خلال الأعوام المقبلة، وبصورة تتماشى مع مبادئ الخمسين للدولة نحو تمكين التفوق العلمي والتكنولوجي للإمارات.

وقالت معاليها: «يساهم مجلس علماء الإمارات في دفع مسيرة التطور الإماراتية وفق رؤى علمية مبتكرة ونظرة استشرافية للمستقبل ومتغيراته المتسارعة لتعزيز ريادة الإمارات ومكانتها في مصاف الدول المتقدمة، ومد الجسور نحو اقتصادات معرفية وصناعات متقدمة ذات أولوية، كما نحرص باستمرار على تطوير الخطط بصورة تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير منظومة البحث والتطوير الإماراتية التي تدعم التنمية الشاملة، وتسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي، وبما يساهم بناء جيل من العلماء في مختلف المجالات العلمية، ويضمن استدامة القطاع العلمي».

وأضافت معاليها: «تعزيز ثقافة العلوم والبحث والتطوير في الدولة يدعم الاستراتيجيات الوطنية نحو الاقتصاد المعرفي، وخلق بيئة مناسبة للعلماء خصوصاً الشباب منهم، وتحديث السياسات والمعايير التي توفر البيئة المستدامة، إضافة إلى تعزيز محفزات البحث والعلوم في المجتمع الإماراتي، وجميعها تعد في مقدمة الأولويات الوطنية خلال الأعوام المقبلة، للارتقاء بالممكنات المطلوبة للعلماء والباحثين، وتطوير البيئة المحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار».

واطلع المجلس بحضور رؤساء لجان عمل مجمع محمد بن راشد للعلماء على مجموعة من المشاريع والمبادرات، حيث قدمت كل لجنة مشروعين لاعتماد وموافقة المجلس، وفي هذا السياق قدم الدكتور جون بيرت رئيس قسم الدراسات البيئية وأستاذ مشارك في علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي رئيس لجنة العلوم في الإعلام، مشروع برنامج يبرز البحث العلمي في الإمارات، لتعزيز الوعي العلمي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التقليدية، ومشروع مجلس الإعلام لتقديم الدعم لوسائل الإعلام في تقديم أفضل محتوى علمي، وتزويد وسائل الإعلام المختلفة والعلماء بأدوات الدعم المطلوبة لإيصال المعلومات الخاصة بالعلوم والبحث العلمي بشكل سلس.

كما عرضت لجنة الشباب في العلوم برئاسة الدكتور راشد الغافري مدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة لشرطة دبي، مشروعاً يعنى بتقديم سلسلة من الندوات العلمية، وآخر يقدم دراسة تفصيلية عن التحديات الحالية التي تواجه الشباب في منظومة البحث والتطوير.

تجارب بحثية

ناقش الدكتور عمار نايفة، أستاذ مساعد تقنية «النانو» من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا نائب رئيس لجنة نشر الثقافة العلمية، مبادرة «تجارب بحثية» لإلهام جيل جديد من العلماء والباحثين من خلال تجربة فعلية يخوضها الطالب مع باحث أو عالم تستمر إلى عدة أسابيع، كما قدمت اللجنة مبادرة لتنظيم مؤتمر علمي لتسليط الضوء على أهم الأبحاث التي أجريت في دولة الإمارات العام الماضي.

واستعرض كل من الدكتور أوزغور سنان أوغلو، أستاذ الهندسة الكهربائية والإلكترونية والمدير التنفيذي لمركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك أبوظبي، رئيس لجنة اختيار الأعضاء والدكتور أبيولا سينوك، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية نائب الرئيس، آليات مراجعة وتحديث معايير اختيار العضوية لمجمع محمد بن راشد للعلماء وطرق الارتقاء بها على المستوى الدولي.