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المنصوري والنيادي يزوران مختبر أنظمة الأغذية الفضائية في «جونسون»
هزاع المنصوري وسلطان النيادي خلال الزيارة (من المصدر)
19 مارس 2022 01:40

آمنة الكتبي (دبي)

زار هزاع المنصوري وسلطان النيادي، رائدا الفضاء الإماراتيان مختبر أنظمة الأغذية الفضائية في «مركز جونسون» للفضاء التابع لوكالة «ناسا» الأميركية بمدينة هيوستن، وخضعا لتجربة مئات الأصناف من الأطعمة والمشروبات، لمدة أسبوع كامل، وذلك ضمن تدريبات يخوضها الرائدان منذ 18 شهراً، استعداداً لمهمات مستقبلية طويلة الأجل.
وعمل الرائدان على تجربة عدد من الأطعمة من دول مختلفة، والمحضرة مسبقاً في المختبر، تبدو على هيئة معلبات وأكياس مضغوطة، تشمل اللحوم والخضراوات والحساء والقهوة والفواكه المجففة منها الجاهز للأكل، ومنها ما يحتاج لإضافة الماء، ومنها ما يحتاج إلى التسخين.
ويقع مختبر أنظمة الأغذية الفضائية داخل حرم مركز جونسون للفضاء، ويتكون المرفق من أربعة مختبرات: مطبخ اختبار يتضمن منطقة تحضير وأكشاك اختبار حسي، ومختبر لتجهيز الأغذية، ومختبر لتعبئة المواد الغذائية ومختبر تحليلي، ويمزج علماء الأغذية وأخصائيو التغذية المسجلون ومهندسو التعبئة والتغليف ومهندسو وفنيو أنظمة الأغذية معرفتهم بالكيمياء والهندسة والبيولوجيا وعلم الأحياء الدقيقة والتغذية لإجراء التجارب وتخطيط المشاريع والتحقيقات وكتابة المواصفات للمنتجات الغذائية الفضائية والتنسيق مع الفرق الأخرى، تعمل جميعها على منتجات مكوك الفضاء ومحطة الفضاء الدولية ومهام الاستكشاف المستقبلية.

الإمارات
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