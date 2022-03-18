رشا الشامسي لـ«الاتحاد»: خطة لتطوير قطاع النقل في عجمان

سعيد أحمد (عجمان)

يبلغ عدد أسطول هيئة النقل في عجمان، 161 حافلة و2254 سيارة أجرة، فيما بلغ إجمالي عدد ركاب مركبات الأجرة خلال عام الماضي 23 مليونا و844 ألفاً و255 راكباً، وعدد ركاب الخطوط الداخلية والخارجية 2 مليون و523 ألفاً و73 راكباً.

وسجلت رحلات مركبات أصحاب الهمم 4844 رحلة خلال عام 2021، كما بلغت رحلات «سواري ليموزين» 5818 رحلة، وبلغ مستخدمي العبرة 115 ألفاً و792 راكباً من خلال 8822 رحلة، وبلغت رحلات الحافلات النقل الخاص 8898 رحلة.

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب، أن الحكومة الرشيدة، حرصت على تنويع وتحسين وسائل النقل والمواصلات العامة، وتحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكانية، من أجل تعزيز الخطط المستمرة الرامية إلى تطوير منظومة النقل الفعالة والمستدامة، ورفد منظومة النقل والمواصلات العامة وتحسينها، بما يهدف إلى التطوير الشامل لقطاع النقل في إمارة عجمان.

وقالت رشا خلف الشامسي: «إن عدد خطوط النقل العام الداخلية في عجمان 8 خطوط، والخارجية 5 خطوط، وأطلقت الهيئة أول رحلاتها الدولية بالتعاون مع الشركة المشغلة من المحطة الرئيسية بعجمان إلى المملكة العربية السعودية، بهدف توفير بنية تحتية مناسبة، وخدمات ذات جودة عالية، لتناسب كافة رغبات المسافرين عبر حافلات النقل العام». وأضافت: «إن الهيئة وفرت حزمة من اللوحات الإرشادية والتوضيحية لمستخدمي النقل العام تتضمن تركيب 81 لوحة في عدد من المواقف، بالإضافة إلى 7 لوحات في محطة المصلى لحافلات النقل العام، لتسهيل على المتعامل معرفة رقم الموقف واسم الخط، بالإضافة إلى وجود باركود إلكتروني، للوصول إلى مواعيد الرحلات».

بطاقات مسار

وأشارت رشا الشامسي، إلى أن الهيئة وفرت بطاقات «مسار» البديلة للدفع النقدي، والرامية إلى تعزيز الأداء ودعم الخدمات المقدمة في النقل العام بالإمارة، وتستخدم من خلال تمريرها على الجهاز المثبت في الحافلة، وهو ما يسرع عملية تحصيل الرسوم من دون الحاجة لانتظار التذكرة الورقية من سائق الحافلة، ويمكن شراء البطاقات من محطة المصلى، وحافلات النقل العام مباشرة، فضلاً عن إمكانية إعادة شحنها نقداً من المحطة وأجهزة الدفع عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وتسعى الهيئة إلى مواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا في مجال النقل والمواصلات من خلال تطبيق كل ما من شأنه مواكبة التنمية المستدامة وما يواكب رؤية عجمان، وأفاد بأن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الخطة الاستراتيجية الرامية إلى التحول الإلكتروني، والاستفادة من تطور التكنولوجيا.

4 محطات

وقالت رشا خلف الشامسي، المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب: إنه تم تخصيص 4 محطات للعبرة، وهي الزورا والمارينا والراشدية والصفيا، وتتميز العبرة بطابعها التراثي الإماراتي من خلال تصاميمها الخارجية، وتم تشغيلها بشكل تجريبي عام 2016، وكانت تنقل الركاب بين محطتين، وهما محطة الراشدية «سوق السمك» إلى محطة الصفيا بمنطقة مشيرف، حتى أصبحت تتنقل بين 4 محطات.

رشا الشامسي

«روت»

تطبيق ذكي أطلقته هيئة النقل بعجمان، لحجز مركبات النقل المعتمدة لديها، ويمكن للمتعامل اختيار نوع المركبة ومواصفاتها وتحديد مسار الرحلة من خلال التطبيق، ويستغرق وصولهما لمتعامل 3 دقائق، كما تتوفر في تطبيق «روت» حجز مركبة أجرة «مهرة» النسائية، ومركبات أصحاب الهمم، والليموزين.

تطبيق كريم

وتتوفر خدمة حجز مركبات الأجرة من خلال تطبيق «كريم»، حيث أصبح بإمكان المتعاملين حجز المركبة، وتتبعها بشكل حي، ومعرفة تفاصيل حجوزاتهم.

مركبات أصحاب الهمم

وقالت رشا خلف الشامسي: إن الهيئة حددت ضمن استراتيجيتها تفعيل دورها المجتمعي، لتحقيق رؤية إمارة عجمان 2021، من أجل دعم أصحاب الهمم من خلال توفير خدمات مناسبة لهم، والحرص على تلبية رغباتهم بتوفير مركبات بمواصفات فنية، تتميز برفع الكرسي المتحرك بجهاز آلي، وكاميرات مراقبة لتحقيق أمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى توظيف سائقين ذوي كفاءة، وعلى قدر عال من التدريب للتعامل معهم، لضمان راحتهم ورضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

خدمة سكوتر

في إطار التعاون الوثيق بين هيئة النقل والجهات المعنية في عجمان، تم توفير الدراجات الكهربائية من غير مقعد «سكوتر» للجمهور، والتي تعد خدمة يمكن استخدامها للتنقل بشكل ترفيهي في المناطق السياحية في الإمارة ممثلة في حديقتي الصفيا والعلم، وكورنيش عجمان وحديقة غابة الرقايب وحديقة الراشدية وحديقة الحليو والحديقة الرياضية، وحديقة مشيرف للسيدات ومرسى عجمان.

صديقة للبيئة

وأكدت رشا الشامسي، أن هيئة النقل بعجمان أسهمت خلال الأعوام الخمسة الماضية في تخفيض 30 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على 80% من أسطول مركبات الأجرة في الإمارة، ما يبرز جهودها الحثيثة ضمن خططها الاستراتيجية من أجل السلامة والاستدامة البيئية في الدولة، وتقديم وسائل نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة، للمساهمة في الحد من التغير المناخي، بما يدعم رؤية الإمارات في هذا المجال، لمواجهة التحديات المناخية.

الذكاء الاصطناعي

ولفتت رشا الشامسي، إلى أن الهيئة حرصت على تركيب العدادات الذكية في مركبات الأجرة لرفع جودة الخدمات التي تقدم عن طريق استخدام العداد الذكي، وأنظمة التتبع، وتتميزان بالاتصال الدائم بخدمات الإنترنت، وتحديث البيانات بشكل لحظي، ما يسهم في تعزيز العمليات التشغيلية والرقابية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة، لكي يتم احتساب أجرة الرحلات، وإضافة مبالغ بوابات التعرفة المرورية بشكل تلقائي، بمجرد عبور المركبة للبوابة، وتتبع جميع المركبات وعرض جميع الرحلات النشطة والملغية والمركبات التي خارج الخدمة، إضافة إلى ربط العداد بأجهزة استشعار بوجود الركاب، ليتم تشغيل العداد تلقائياً، حيث ساهمت في ارتفاع عدد رحلات شركات الامتياز.

كاميرات مراقبة

قالت رشا الشامسي: إن الهيئة تسعى إلى خلق بيئة آمنة تسهم في بناء مجتمع أمن، من خلال خدمة سكان ومقيمي الإمارة، وتحسين تجربتهم والوصول لرضائهم على وسائل المواصلات، وذلك منذ إطلاق مبادرة في عام 2018، المتمثلة بتزويد أسطول مركبات الأجرة بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حرصاً منها على ضمان سلامة ركاب وسائقي مركبات الأجرة، واستقطاب أحدث التقنيات لرصد سلوكيات السائقين وشكاوى مستخدمي مركبات الأجرة لضمان حقوق الجميع.

نظام سويفت

تم استحداث نظام جديد يطلق عليه «سويفت» لشركات الأجرة العاملة في الإمارة، والذي يسهل الاطلاع على البيانات الخاصة بالسائقين والمركبات والإجراءات المتبعة، وتحديث البيانات، ومعرفة الإحصائيات والتقارير المطلوبة، ولائحة البنود للسائقين المخالفين.

خطط ودراسات

قالت رشا خلف الشامسي، المدير العام لهيئة النقل في عجمان بالندب: إن الهيئة وقعت عقودا مع عدد من الشركات، من أجل إجراء دراسة شاملة للنقل العام في الإمارة، وتزويد جميع عبارات النقل البحري بإنارة تعمل بالطاقة الشمسية صديقة للبيئة، وإجراء دراسة لوضع خطة تطوير قطاع النقل في عجمان، وتطوير نموذج مستحدث يناسب تطلعات الهيئة والرؤية المستقبلية للإمارة، ودراسة تحديات التنقل من الإمارة وإليها، وطرق تحسين التنقل لرفع كفاءة المواصلات، كما تطبق منظومة العداد الذكي لمركبات الأجرة.

%100 رقمي

أضافت رشا الشامسي، أنه تم تحويل خدمات الهيئة إلى رقمية خلال عام 2008 بنسبة 100%، وإضافة قنوات جديدة لخدمة تسديد المخالفات، وتنويع وسائل الدفع عبر أجهزة الدفع الذاتي، ومن خلال أنظمة إدارة المرور لفحص وتسجيل المركبات، ومحال الصرافة، إلى جانب الخدمة الرقمية للهيئة، حيث يمكن للمتعامل سداد أية مخالفة تم تحريرها من قبل هيئة النقل، وذلك خلال زمن قصير.

توصيل الطلبات

تسعى هيئة النقل بعجمان تقديم أفضل الخدمات لتوفير الوقت وضمان دقة الإنجاز، فقد كشفت الهيئة عن خدمة التوصيل «روت ديليفري»، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل، وانتشار ثقافة الطلب الإلكتروني، تتميز بسرعة التوصيل والجودة العالية، بضمان وصول المنتج بحالة ممتازة، وتتوفر هذه الخدمة على مدار الساعة، لافتاً إلى أنها خدمة محلية معتمدة لنقل البضائع والطرود لجميع الأماكن، وتتيح الاختيارات للمستفيدين من تعاقد يومي وشهري، مجهزة بخزائن مخصصة لحفظ البضائع ونقل المواد الغذائية.