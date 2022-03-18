اليوم 10:12
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
إلزام مستشفى وطبيبة بدفع 200 ألف درهم
إلزام مستشفى وطبيبة بدفع 200 ألف درهم
19 مارس 2022 01:41

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين ورثة ومستشفى وطبيبة، برفض طلب الأخيرتين وإلزامهما بدفع الدية الكاملة وهي 200 ألف درهم تؤدى للورثة بالسوية بينهم تعويضاً عن الضرر المعنوي، ومبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابتهم من الألم النفسي والحزن والأسى، والفائدة التأخيرية 4 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفض ما عدا ذلك. وكان الورثة قد أقاموا دعوى قضائية تجاه طبيبة ومستشفى خاص الذي كانت تعالج فيه والدتهم، نظير تجاهل المسؤولية الطبية من قبل الطبيبة والتشخيص الخاطئ لوالدتهم والتأخر في تقديم العلاج اللازم لها مما أدى إلى وفاتها. وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت من الأوراق الثبوتية أنه أدان الطبيبة والمستشفى وألزمهما بالدية الكاملة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حينما تقيد بالحكم الجزائي وألزمها وحدها بالتعويض المقضي به فقد طبق صحيح القانون. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الطبيبة والمستشفى، وأن ما يثيرونه يعتبر جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وفي مبدأ قانوني لم تر هذه المحكمة العدول عنه، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

أبوظبي
نقض أبوظبي
الإمارات
محكمة نقض أبوظبي
محكمة النقض
محكمة النقض في أبوظبي
آخر الأخبار
سكان يعيشون بالقرب من بركان تال أثناء إجلائهم إلى مدرسة عامة في لوريل ، باتانجاس
عربي ودولي
الآلاف يفرون من بركان "تال" في الفلبين
اليوم 10:10
بايدن
الاقتصادي
بايدن يقترح فرض ضريبة على المليارديرات
اليوم 10:03
أشخاص يسيرون في شارع في أوديسا ، أوكرانيا
عربي ودولي
واشنطن تعلن عن مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا
اليوم 09:59
5 أهداف تفصل كين عن الحلم التاريخي
الرياضي
5 أهداف تفصل كين عن الحلم التاريخي
اليوم 09:48
إريكسن يسجل العودة المثالية
الرياضي
إريكسن يسجل العودة المثالية
اليوم 09:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©