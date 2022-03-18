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ضاحي خلفان يستقبل رئيس الإنتربول في تايلاند
ضاحي خلفان خلال استقباله رئيس الإنتربول في تايلاند بإكسبو (من المصدر)
19 مارس 2022 01:39

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صباح أمس الأول، اللواء كميرن هاسيري، قائد الشؤون الدولية رئيس الانتربول في مملكة تايلاند، والوفد المرافق له، وذلك في مقر أرض المعارض بإكسبو 2020 دبي. وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول التعاون القائم بين «شرطة دبي» والشرطة التايلاندية، في مجالات مختلقة كتبادل المعلومات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجريمة بأنواعها.
حضر اللقاء اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وجرى خلال اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

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