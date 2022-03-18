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غواصات «شرطة أبوظبي» تزرع الشُعب المرجانية بالفجيرة
غواصات «شرطة أبوظبي» تزرع الشُعب المرجانية بالفجيرة
19 مارس 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

نجح فريق المغامرات الغواصة للشرطة النسائية التابع لمركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي في زراعة الشُعب المرجانية بعمق 12 متراً تحت سطح البحر في منطقة «ضدنا» في إمارة الفجيرة في مبادرة تعد الأولى من نوعها لعناصر نسائية شرطية وذلك بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات.
وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، أن المبادرة الأولى من نوعها التي أسهمت بها غواصات «شرطة أبوظبي» حققت أهدافها بنجاح في زراعة حضانات للمرجان «كمبادرة بيئية» للمساعدة في الحد من التأثيرات السلبية للطبيعة التي تتعرض لها الشُعاب المرجانية في الخليج العربي نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة في قاع البحر.

الإمارات
شرطة أبوظبي
الشعب المرجانية
الفجيرة
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