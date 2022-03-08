حمدان بن زايد: كل عام ونساء الإمارات والعالم بخير

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على جهود سموها ودعمها المتواصل للمرأة وتعزيز مسيرتها الناجحة. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «في يوم المرأة العالمي، نحتفي بجهود المرأة الإماراتية وبدورها الرائد في المجتمع، نهنئ (أم الإمارات) على جهودها ودعمها المتواصل للمرأة وتعزيز مسيرتها الناجحة، كل عام ونساء الإمارات والعالم بخير».