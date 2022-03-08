غانا تحتفل بيومها الوطني في «إكسبو»

دبي (وام)

احتفلت غانا بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، أمس، بأداء مصحوب برقصات تقليدية احتفاء بالمساهمات العالمية للدولة. حضر الاحتفال فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، الذي كان في استقباله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي».

وقال فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو: «إن مشاركتنا في (إكسبو 2020 دبي) فرصة كبيرة؛ لأننا أمة تتمتع بفرص جذابة بلا شك، ونحن من الدول القليلة التي استطاعت أن تحافظ على نموها خلال جائحة كورونا».

نانا أكوفو أدو ونهيان بن مبارك خلال الاحتفال (الصور من وام)

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «تتيح لنا غانا من خلال مشاركتها فرصة معايشة ثقافتها الحية؛ وتبرز موقعها كمركز للأعمال، حيث تستعرض مجموعة واسعة من المجالات المفتوحة للاستثمار»، معرباً معاليه عن فخره بعلاقة الصداقة طويلة الأمد التي تجمعنا بغانا، متطلعاً إلى بحث مجالات جديدة للتعاون، وتبادل الخبرات من أجل مصلحة ورفاهية شعبينا. وقدم نانا أساسي، أحد أبرز شعراء غانا الشباب، مقطوعة بعنوان «رؤى من القلب»، تناولت قصة غانا الفريدة والتنوع الثقافي في البلاد، وذلك خلال الاحتفال الذي أُقيم في ساحة الوصل في «إكسبو 2020 دبي».

استعراضات وجانب من الحضور خلال الاحتفال

وسيُعقد منتدى للتجارة والاستثمار تحت عنوان «غانا مفتوحة للأعمال» في مركز «بيزنس كونكت» في «إكسبو 2020 دبي» يوم الأربعاء، لعرض الفرص التي تقدمها غانا.