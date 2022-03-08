الخبرات الإماراتية تجعل من «إكسبو» قصة نجاح وطنية

دبي (الاتحاد)

تجمع المعرفة، والابتكار، والثقافة، وكرم الضيافة الإماراتية العالم بأكمله في «إكسبو 2020 دبي»، مع وصول إجمالي عدد الزيارات لموقع الحدث الدولي إلى 17.434.222 زيارة، بزيادة بلغت 1.4 مليون زيارة في أسبوع واحد، مدفوعة بمجموعة رائعة من الفعاليات والفنانين.

واستعرضت أمسية فنية أُقيمت الجمعة الماضي، 4 مارس، بمشاركة نخبة لامعة من النجوم، أفضل المواهب الإماراتية، حيث ازدانت ساحة الوصل بحفلين قدمهما أسطورة الطرب ميحد حمد، ونجم الغناء والتلحين فايز السعيد. وغنى السعيد باقة من أشهر أغانيه، منها «جزاك الله خير»، و«جيتك على الموعد»، و«ينسى». فيما صحب الفنان ميحد حمد، وهو من رواد الأغنية الإماراتية، الجمهور في رحلة عبر تقاليد الإمارات وفلكلورها، مؤديا مجموعة من أنجح الأغاني التي قدّمها على مدار مشواره الفني الممتد لأربعة عقود، ومنها «برق لاح»، و«وين يالغايب»، و«يا قمر»، على أنغام العود، وسط حماس جمهوره الذي رافقه بالرقص والغناء. وبعد غياب طويل عن الحفلات الحيّة، عاد الفنان ميحد حمد للقاء جمهوره، حيث لاقى ترحيبا حارا من زوار «إكسبو 2020 دبي»، لا سيما الجيل الجديد من معجبيه.

ومن المقرر أن يحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي، وهو سفير «إكسبو 2020 دبي»، وأحد الأصوات التي أدّت أغنية «إكسبو 2020» (هذا وقتنا)، حفلاً غنائياً اليوم 9 مارس، لينضم إلى قائمة استثنائية من الفنانين الذين غنوا في الحدث الدوليو قدّموا حفلات رائعة وأمتعوا الجماهير على مدار الأشهر الخمسة الماضية.

وإلى جانب نجوم عالم الترفيه، أضاء الحدثَ الدولي نجوم في ميدان استكشاف الفضاء على مدار فترة انعقاده، حيث انضمت رائدة الفضاء الإماراتية نوراً المطروشي، وهي أول رائدة فضاء في العالم العربي، إلى هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر 2021. وعاد المنصوري إلى موقع الحدث الدولي في ديسمبر، وانضم إليه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي تدرب إلى جانبه في مهمته إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019. وكان محمد الملا، وهو متدرب إماراتي اختير من بين أكثر من 4.000 مرشح للانضمام إلى الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، من النجوم الصاعدين في أسبوع الفضاء المنظم من «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر الماضي.

برنامج متكامل

في إطار احتفال «إكسبو 2020 دبي» باليوم الدولي للمرأة ينظم الحدث الدولي برنامجاً متكاملاً يجمع كبار المفكرين. وتشمل قائمة المتحدثين البارزين في فعالية بعنوان تجمع كسر التحيُز، معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التي ستفتتح الفعالية. وتشمل الفعالية مشاركة أنيتا بهاتيا، الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودردشة مع السفيرة جينا أبيركرومبي-وينستانلي، المسؤول الأول لشؤون التنوع والشمول بوزارة الخارجية الأميركية. وإلى جانب ذلك، تستضيف الفعالية أول وزيرة في دولة الإمارات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لمشاركة خبراتها مع الحضور، فضلاً عن معالي الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنغلاديش، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ونغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.

وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لـ«إكسبو 2020 دبي» عتبة الـ 174 مليون زيارة، مدفوعة بباقة من الفعاليات الترفيهية المُتاحة عبر «لايف من إكسبو».

وفيما يحمل «إكسبو 2020 دبي» في جعبته المزيد من التجارب والأنشطة المبهرة، التي ستقام على مدار الأسابيع الثلاثة الختامية، قبل إسدال الستار على فعاليات الحدث الدولي في 31 مارس، يتبنى الزوار شعار «لا تفوّتوا آخر فرصة، فلن تتاح مرة أخرى».