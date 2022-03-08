الصومال يعرض خطته التنموية المستدامة خلال احتفاله بيومه الوطني في إكسبو دبي

دبي (وام)

احتفلت جمهورية الصومال بيومها الوطني في «إكسبو 2020 دبي»، أمس الأول، بحضور أحمد طاهر محمد، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال لدى الدولة، وبمشاركة واسعة من أبناء الجالية الصومالية. وكان صالح سيف الشحي، نائب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في مقدمة مستقبلي الوفد الصومالي لدى وصوله إلى منصة الأمم، حيث رُفع العلم الوطني لكل من دولة الإمارات والصومال وعُزف النشيدان الوطنيان للبلدين. وأشاد الشحي بمشاركة الصومال الهادفة والفاعلة في «إكسبو 2020 دبي»، معتبراً حضور البلد الشقيق فرصة ليتعرف العالم على ما حققه الصومال من نجاحات وتطور في مختلف القطاعات، ومنصة لعرض خطط الصومال المستقبلية لجذب المستثمرين. وأضاف: «نحن في الإمارات، نتطلع دائماً إلى توسيع تعاوننا مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة». من جهته، قال أحمد طاهر محمد: «تربط الصومال والإمارات علاقات فريدة وتاريخية دائمة، بين شعبيهما وحكومتيهما، شكّلتها الأخوّة والتعاون والتاريخ المشترك».وأكد، أن الصومال شرع في خطته التنموية المستدامة القائمة على التجارة والاستثمار لدعم الاقتصاد.