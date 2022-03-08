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البواردي يزور جناح نيبال في «إكسبو»
البواردي خلال الزيارة (وام)
9 مارس 2022 01:46

دبي (وام)

زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع جناح نيبال في معرض «إكسبو 2020 دبي». واستمع معاليه أثناء الزيارة لشرح حول أهم الأنشطة والفعاليات من موسيقى وصور توضح ثقافة وتاريخ نيبال، وتلقي الضوء على الحرف اليدوية التراثية وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية. وقال معاليه، إن مشاركة الجناح النيبالي في معرض «إكسبو 2020» تُعد فرصة للاطلاع على الثقافة العريقة والمتنوعة وموقع نيبال الفريد بين الهند والصين، كونها حلقة وصل حيوية بين بعض الاقتصادات الكبرى الأسرع نمواً في العالم، وأشاد بسعيها لتوسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مجالات كثيرة مثل السياحة والطاقة الكهرومائية والتعليم وتغير المناخ. وتوجه معالي البواردي في ختام جولته بالشكر لفريق إدارة الجناح، وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.

البواردي
إكسبو 2020 دبي
إكسبو
نيبال
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