إكسبو 2020 دبي يحصل على تكريم الاعتماد الأوروبي

دبي (الاتحاد)

حصل «إكسبو 2020 دبي» على تكريم المعيار الدولي والأوروبي للمساواة بين الجنسَين الخاص بتنظيم الفعاليات، وهو تقدير مهم يشيد بالالتزام المتواصل لهذه النسخة من إكسبو الدولي بالمساواة بين الجنسَين في مكان العمل، حيث تواصلت استضافته لثلاثة أيام من الاحتفالات لإحياء اليوم الدولي للمرأة واختتمت أمس.

وتسلط جائزة الاعتماد الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسَين الخاصة بتنظيم الفعاليات الضوء على اعتماد نهج استباقي إزاء المساواة بين الجنسَين في العمل في هذه النسخة من إكسبو الدولي، وقد اعتُمدت بشكل مستقل من قبل «بيرو فيريتاس»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاختبار والتقييم وإصدار التصنيفات المعتمدة، حيث يتم تقييم المساواة بين الجنسين باستخدام مقاييس أساسية، على غرار الرواتب، والترقيات، وتطوير المهارات، إلى جانب الالتزامات الرسمية والسياسية بالمساواة بين الجنسين، على النحو المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة.

ويُمنح التكريم من قبل صندوق الهبات لمؤسسة أربورس ومقره أوروبا.