سعيد بن طحنون: «أم الإمارات» رمز الإنسانية والعطاء

العين (وام)

وجه معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة العالمي ولدورها في تعزيز دور المرأة في المجتمع وعطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية واهتمامها بتمكين المرأة وبالطفولة والأسرة ليس في دولة الإمارات والوطن العربي فحسب بل في مختلف دول العالم.‎ وأكد معاليه - في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي - أن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم بأسره أنها رمز العطاء وأيقونة التميز، فهي الشريك الأساسي في عملية التطوير والتقدم واستطاعت إرساء تجربة ناجحة ومميزة في مجال الإبداع في مجالات الحياة كافة.

‎وقال معاليه: «في اليوم العالمي للمرأة نقدم لها التهنئة، والتقدير، والشكر، تهنئة بيوم نحتفي فيه بها، وتقدير لعطائها ودورها، وشكر يعبر عن أننا أمة تحترم النساء»، مشيراً معاليه إلى أن المرأة حققت عدداً من المكاسب والإنجازات المضيئة بدعم من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة الذي أتاح لها كل فرص التعليم وحرص على تشجيعها لاقتحام كافة ميادين العمل وتحقيقها مكاسب تشريعية تكفل حقوقها الدستورية. ‎