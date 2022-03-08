محمد البواردي: الإماراتية أثبتت جدارتها

أبوظبي (وام)

قال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع: إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام يأتي ونحن على أعتاب مرحلة فاصلة نحتفل في مستهلها باليوبيل الذهبي لقيام دولتنا الفتية، وبالخمسين عاماً القادمة من عمر الإمارات.

وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة يوم المرأة العالمي: «لقد استطاعت المرأة الإماراتية خلال العقود الخمسة الأولى من عمر الدولة أن تثبت جدارتها، وتحقق حضوراً نوعياً متميزاً في المجالات كافة، كونها عنصراً فاعلاً في جميع مفاصل الحياة في إطار مساهماتها المشهودة في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها الدولة». وأكد أن ما حققته دولة الإمارات على صعيد منح المرأة حقوقها كاملة، أسوة بأخيها الرجل ضمن استراتيجية ثابتة وراسخة، زرع بذرتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وأثمرت خيراً في كل مجال أسهمت فيها المرأة الإماراتية بكل شجاعة معززة مكانتها التي باتت حديث الجميع، وأثبتت جدارتها بالتواجد على كل صعيد من أجل رفعة وطنها وتقدمه.

وقال معاليه: «إننا فخورون بالمرأة الإماراتية أماً وأختاً وزوجةً وابنة، وبجميع منتسبات الوزارة من العسكريات والمدنيات على حد سواء، ونقدر جهودهن المخلصة النبيلة ومساهماتهن الفعالة، من أجل الارتقاء بالعمل في القطاعات الدفاعية والعسكرية كافة».