العويس: توجيهات القيادة بترسيخ دور المرأة تعزز الإنجازات وفق تطلعات الخمسين القادمة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن تزامن احتفال دول العالم بيوم المرأة العالمي المصادف 8 مارس، مع الإعلان عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في مؤشر «احترام المرأة»، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي، والتقدم على دول المنطقة بمؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعد محطة تاريخية تجني من خلالها الدولة ثمار 50 عاماً من المبادرات والقوانين الداعمة للمرأة، كما تمثل دليلاً جلياً على أن رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة بترسيخ دور المرأة حققت نتائجها ودفعت دولة الإمارات لمواصلة مسيرة الإنجازات وفق تطلعات الخمسين عاماً القادمة.

وأشار معاليه إلى مشاركة المرأة الإماراتية في مراكز صنع القرار، والتي حققت فيها أرقاماً قياسية على أرض الواقع بتقلدها المناصب العليا في جميع القطاعات الحيوية ومنها الصحة والاقتصاد والتعليم، كما تشغل اليوم 9 حقائب وزارية ونصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ما يدل على أن دعم مكانة المرأة في الإمارات يتم بناء على رؤية شاملة ومتكاملة، وخطط وطنية لإشراكها الفعلي في تصميم المستقبل وبناء الوطن، وترسيخ دورها كطاقة مؤثرة وفاعلة للتطور والابتكار بما يعزز تنافسية الدولة.