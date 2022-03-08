ميثاء بنت أحمد: الإماراتية متميزة

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن المرأة الإماراتية تمكنت من الوصول إلى أعلى مراتب التميز والتفوق، بفضل التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لقيادتنا الرشيدة، والتي آمنت بدور المرأة وسعت لتمكينها وريادتها في مختلف قطاعات التنمية.

وقالت: حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على تقديم الدعم الكبير للمرأة الإماراتية في جميع المجالات، حيث تعد سموها مصدراً يلهمنا جميعاً للعمل والاجتهاد، وتجسّد بمسيرتها الخالدة ومآثرها القيّمة مثالاً ناصعاً في صفحات الوطن المجيد.