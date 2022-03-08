نورة الكعبي: قائدات فاعلات وصانعات للتغيير

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة ملهمة لتقدير دور المرأة وإنجازاتها على المستوى العالمي، واستكشاف المزيد من الآليات والوسائل التي تسهم في الارتقاء بمكانة المرأة، ودورها الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي، موضحةً بأن الفرص اليوم أكبر مما سبق لإتاحة المجال لنساء العالم ليبدعن، ويقدّمن ما لديهنّ من إمكانات، ويحققن ذاتهنّ على قاعدة من الوعي والمساواة والابتكار.

وأشارت معاليها إلى أن تخصيص شعار «كسر التحيز» اهتمام العالم ومؤسساته لتحقيق هذا الهدف، في ظلّ العديد من الأزمات وخاصة أزمة المناخ التي تعدّ من أكبر التحديات في عصرنا الراهن، لافتة إلى أن أهمية التذكير بأن النساء قائدات فاعلات وصانعات للتغيير، فهن الأكثر عرضة لتغيرات المناخ، وذلك راجع لعدة أسباب أحدها أنهن الأكثر اعتماداً على الموارد الطبيعية التي تهددها هذه التأثيرات، وهن القادرات على التعامل مع هذه التغيرات بشكل جذري يسهم في تحسين الوضع القائم وخلق مستقبل أكثر استدامة. وتابعت معاليها: «يحظى الاحتفال بيوم المرأة العالمي بمكانة خاصة في دولة، وما نراه اليوم من تقدم واضح للمرأة الإماراتية في شتى المجالات، هو نتاج لما زرعه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وقيادتنا الرشيدة على مدار عمر الاتحاد، والذي دعمته بعمل جاد ودؤوب أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي كانت المثل الأعلى ليس للمرأة الإماراتية فقط، بل للنساء في جميع أنحاء العالم، مما أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أوائل الدول التي تتسلم فيها المرأة المناصب القيادية والعديد منها مفصلية، وتحقق نجاحات باهرة يشار لها بالبنان».