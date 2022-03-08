نورة السويدي: ابنة الإمارات الغالية كنتِ خير من نباهي بها الأمم

أبوظبي (وام)

قدمت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصاف الثامن من شهر مارس من كل عام.

وأكدت أن المرأة الإماراتية تعلمت من القيادة الرشيدة قيم الإخلاص والتفاني في خدمة المجتمع ورفعة وطننا الغالي، وها هي اليوم تعيش عصرها الذهبي من حيث الاهتمام السخي الذي توليه لها القيادة الرشيدة، وحصولها على كامل حقوقها والارتقاء بجودة حياتها، لتصبح نموذجاً متفرداً على مستوى العالم للمكانة التي تستحقها المرأة.

وبهذه المناسبة وجهت كلمة للمرأة الإماراتية، وقالت: «ابنة الإمارات الغالية.. كنتِ دائماً على قدر المسؤولية، حملتِ الكثير على عاتقك لخدمة هذه الأرض الطبية، كنتِ نعم الأم المربية، نعم الموظفة المجتهدة، ونعم القائدة الملهمة، فكنتِ خير من نباهي بها الأمم، في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.. فكل عام وابنة زايد متألقة ومبدعة».