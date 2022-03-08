مريم الرميثي: مكانة مشرّفة للمرأة الإماراتية عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم محمد الرميثي المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية أن المرأة الإماراتية حققت مكانة مشرفة عالمياً بفضل دعم القيادة الرشيدة، وهي تمضي على نهج الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم المرأة، وتشجيعها وتمكينها من خلال اضطلاعها بالعديد من المسؤوليات في الدولة.

وأضافت الرميثي أن المرأة الإماراتية، وهي تحتفل بيوم المرأة العالمي تؤكد أن ما وصلت إليه من مكانة، وما حصلت عليه من دعم جاء نتيجة للجهود المستمرة والمبادرات الرائدة والاهتمام الكبير الذي توليه «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فقد قادت سموها جهود تعليم المرأة وتمكينها منذ ما قبل قيام الاتحاد، وكان من نتائج ذلك المكانة الكبيرة والمشرفة للمرأة الإماراتية على المستوى العالمي، حيث حققت النتائج المتقدمة في العديد من المؤشرات، ومن ذلك تحقيقها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، الصادر عن البنك الدولي، ونالت فيه درجة كاملة (100 نقطة) في خمسة محاور، وهي: حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، بالإضافة إلى تقدمها في العديد من المجالات، سواء على المستوى البرلماني أو الصحي والاجتماعي والاقتصادي وفي مجال الشرطة والدفاع، والعديد من المجالات التي خاضتها متسلحة بالعلم، ومحافظة على هويتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها.