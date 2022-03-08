عويضة المرر: المرأة أساس تنشئة المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن المرأة هي أساس تنشئة المجتمع ومربية للأجيال، وبفضل عطائها اللامحدود تسهم في صناعة مستقبل مزدهر لكل أبناء الوطن.

وقال معاليه: «تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيق إنجازات فريدة في مختلف المجالات الحيوية، نتيجة الدعم الهائل من القيادة الرشيدة التي جعلت المرأة شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ولاعباً محورياً في جهود صناعة المستقبل، حيث أصبحت مسيرة تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً».

وأضاف معاليه: «تلعب المرأة دوراً بارزاً محلياً وعالمياً في دعم استدامة الطاقة والمياه من خلال ترسيخ سلوكيات ترشيد الاستهلاك بين كل أفراد المجتمع، ما يخلق حراكاً وطنياً يسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان الازدهار المجتمعي والاقتصادي عالمياً. كما تعد المرأة ركيزة أساسية لقطاع الطاقة العالمي وتشارك في منظومة صناعة القرار وبناء استراتيجيات وتوجهات عالمية لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في التنمية على مستوى الاقتصادات وداخل المجتمعات».