10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
فارس المزروعي: الإماراتية حققت الريادة
فارس المزروعي: الإماراتية حققت الريادة
9 مارس 2022 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتز بإنجازات المرأة الإماراتية التي حققت الريادة والتميز في خدمة الوطن.
وثمن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتمكين المرأة الإماراتية في المجالات كافة بوطن الخير والعطاء. 
وأعرب معاليه بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» الذي يصادف الثامن من مارس سنوياً عن اعتزازه بجهود المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني، لافتاً إلى أن «الإماراتية» محظوظة في مسيرة التمكين التي دفعتها للعطاء وتحقيق آمال الوطن، ومن حقها أن تشعر بالسعادة والرضا. 
وأضاف، أننا نعتز ونفخر بأن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في مجال دعم المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها في المجتمع، إيماناً من القيادة الرشيدة بدورها وتأهيلها لتصبح قادرة على إشغال أعلى المناصب، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إلى يومنا هذا.

يوم المرأة العالمي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©