فارس المزروعي: الإماراتية حققت الريادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتز بإنجازات المرأة الإماراتية التي حققت الريادة والتميز في خدمة الوطن.

وثمن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتمكين المرأة الإماراتية في المجالات كافة بوطن الخير والعطاء.

وأعرب معاليه بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة» الذي يصادف الثامن من مارس سنوياً عن اعتزازه بجهود المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني، لافتاً إلى أن «الإماراتية» محظوظة في مسيرة التمكين التي دفعتها للعطاء وتحقيق آمال الوطن، ومن حقها أن تشعر بالسعادة والرضا.

وأضاف، أننا نعتز ونفخر بأن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في مجال دعم المرأة ومنحها المكانة التي تستحقها في المجتمع، إيماناً من القيادة الرشيدة بدورها وتأهيلها لتصبح قادرة على إشغال أعلى المناصب، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إلى يومنا هذا.