علي سالم الكعبي: الإماراتية نافست على العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: إن ابنة الإمارات نتيجة لاهتمام القيادة الرشيدة استطاعت أن تكون في قلب المنافسة، وحققت من النتائج ما يفخر به وطنها، وأشار إلى الدور الكبير والجهود المستمرة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم جهود تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز أدوراها محلياً وعالمياً.

وقال الكعبي: لقد خاضت ابنة الإمارات ميادين العمل على تعددها وتنوعها وأثبتت جدارتها ومقدرتها بما حققته من نتائج فيما أسند إليها من أعمال، سواء في القطاعات الرسمية وقيادة المشاريع والمبادرات أو في قطاع الفضاء، والمجال النيابي تبلغ نسبة النساء الإماراتيات فيه أعلى نسبة على مستوى العالم، بعدما وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءاً من الدورة الانتخابية 2019، في خطوة تعكس رؤية الدولة المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وكفالة مشاركتها الكاملة والفعالة في الحياة السياسية، كما لا ننسى دورها كذلك في القطاع الصحي الذي كانت فيه ضمن الصفوف الأولى التي واجهت وباء» كوفيد19».