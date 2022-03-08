بخيتة المنصوري: دور فاعل للمرأة الإماراتية في التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت جمعية «كلنا الإمارات» المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأشادت بدورها الكبير والفاعل في عملية التنمية والبناء وتنشئة الأجيال.

كما تقدمت الجمعية بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة العمل النسائي على المستوى المحلي والعالمي، ونصيرة المرأة على مستوى العالم، والداعم الأكبر لمسيرة المرأة في كافة الميادين والمحافل المحلية والعربية والعالمية.

وقالت بخيتة المنصوري، عضو مجلس إدارة الجمعية: إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من المناصب والمراكز يدعو للفخر والاعتزاز، ويؤكد على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي منحت المرأة حقوقها كافة، إلى أن أصبحت تتبوأ أرفع المناصب وتحضر بقوة وبصورة مشرّفة في ميادين العمل الوطني كافة، وتسهم في بناء الوطن وتنشئة الأجيال بكل وفاء وإخلاص.