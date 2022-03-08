عهود الرومي: التعاون الدولي يعزز دور المرأة في الحكومة

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أهمية التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة في قيادة العمل الحكومي، ومحورية دور القيادات الحكومية النسائية في تحفيز وإلهام الجيل الجديد من الفتيات والنساء للمشاركة الفاعلة في الارتقاء بالعمل الحكومي.

جاء ذلك، خلال مشاركة معالي عهود الرومي في منتدى تعزيز مكانة المرأة في المؤسسات والثقافة، الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات، في جناح جمهورية إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي»، وشاركت فيه معالي مارتا كارتابيا وزيرة العدل في إيطاليا، ومعالي إيلينا بونيتتي وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص في إيطاليا، وعدد من المسؤولين والخبراء في دولة الإمارات والعالم ومسؤولين في المنظمات الدولية.

وقالت معالي عهود الرومي: إن يوم المرأة العالمي يمثل مناسبة للاحتفاء بالدور المحوري للمرأة وإنجازاتها، وفرصة للتفكير في ما تم تحقيقه من إنجازات، والخطط المستقبلية لتعزيز ريادتها.

وأضافت معاليها: إن على القيادات النسائية في القطاع الحكومي مسؤولية كبيرة، ودوراً مهماً، في إلهام وتحفيز الجيل الجديد لقيادات العمل الحكومي النسائية المؤثرة والفاعلة، ودعم الكفاءات النسائية الشابة وبناء قدراتهن والاستثمار في مواهبهن وإمكاناتهن ليسهمن في تطوير الحكومات.

وقالت معالي عهود الرومي: إن القمة العالمية للحكومات التي ستنظم أواخر الشهر الحالي، تمثل منصة داعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحكومة، حيث ستنظم في دورتها الثامنة منتدى المرأة في الحكومة الذي سيشكل حواراً دولياً شاملاً لبحث سبل تعزيز جهود تمكين المرأة في مجالات القيادة الحكومية.

وجمع منتدى تعزيز مكانة المرأة في المؤسسات والثقافة عدداً من الخبراء وصناع السياسات ومحللين من المنطقة والاتحاد الأوروبي مع مجموعة من المؤسسات والشركات والجامعات، وتناول في جلساته أحدث السياسات والتشريعات المتصلة بتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

وافتتحت فعاليات المنتدى بكلمة لباولو غليسينتي المفوض العام لجناح إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي»، أكد فيها أن المعرض وفر منصة عالمية لتبادل الأفكار والرؤى وتعزيز الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتوفير الفرص التنموية لها.

وقالت معالي مارتا كارتابيا وزيرة العدل في إيطاليا، إن المرأة أصبحت تشغل الكثير من المناصب القيادية في دول الاتحاد الأوروبي والعالم بشكل عام، لكن مسيرة تمكين المرأة تحتاج لمزيد من الجهود والإصرار على تحقيق المزيد من النجاحات يوماً بعد يوم.