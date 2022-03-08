10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
عهود الرومي: التعاون الدولي يعزز دور المرأة في الحكومة
عهود الرومي متحدثة خلال المنتدى (من المصدر)
9 مارس 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أهمية التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة في قيادة العمل الحكومي، ومحورية دور القيادات الحكومية النسائية في تحفيز وإلهام الجيل الجديد من الفتيات والنساء للمشاركة الفاعلة في الارتقاء بالعمل الحكومي.
جاء ذلك، خلال مشاركة معالي عهود الرومي في منتدى تعزيز مكانة المرأة في المؤسسات والثقافة، الذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات، في جناح جمهورية إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي»، وشاركت فيه معالي مارتا كارتابيا وزيرة العدل في إيطاليا، ومعالي إيلينا بونيتتي وزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص في إيطاليا، وعدد من المسؤولين والخبراء في دولة الإمارات والعالم ومسؤولين في المنظمات الدولية.
وقالت معالي عهود الرومي: إن يوم المرأة العالمي يمثل مناسبة للاحتفاء بالدور المحوري للمرأة وإنجازاتها، وفرصة للتفكير في ما تم تحقيقه من إنجازات، والخطط المستقبلية لتعزيز ريادتها.
وأضافت معاليها: إن على القيادات النسائية في القطاع الحكومي مسؤولية كبيرة، ودوراً مهماً، في إلهام وتحفيز الجيل الجديد لقيادات العمل الحكومي النسائية المؤثرة والفاعلة، ودعم الكفاءات النسائية الشابة وبناء قدراتهن والاستثمار في مواهبهن وإمكاناتهن ليسهمن في تطوير الحكومات.
وقالت معالي عهود الرومي: إن القمة العالمية للحكومات التي ستنظم أواخر الشهر الحالي، تمثل منصة داعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحكومة، حيث ستنظم في دورتها الثامنة منتدى المرأة في الحكومة الذي سيشكل حواراً دولياً شاملاً لبحث سبل تعزيز جهود تمكين المرأة في مجالات القيادة الحكومية.
وجمع منتدى تعزيز مكانة المرأة في المؤسسات والثقافة عدداً من الخبراء وصناع السياسات ومحللين من المنطقة والاتحاد الأوروبي مع مجموعة من المؤسسات والشركات والجامعات، وتناول في جلساته أحدث السياسات والتشريعات المتصلة بتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.
وافتتحت فعاليات المنتدى بكلمة لباولو غليسينتي المفوض العام لجناح إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي»، أكد فيها أن المعرض وفر منصة عالمية لتبادل الأفكار والرؤى وتعزيز الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتوفير الفرص التنموية لها.
وقالت معالي مارتا كارتابيا وزيرة العدل في إيطاليا، إن المرأة أصبحت تشغل الكثير من المناصب القيادية في دول الاتحاد الأوروبي والعالم بشكل عام، لكن مسيرة تمكين المرأة تحتاج لمزيد من الجهود والإصرار على تحقيق المزيد من النجاحات يوماً بعد يوم.

عهود الرومي
يوم المرأة العالمي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©