سالم بن سلطان القاسمي: تمكين المرأة الإماراتية

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، أن مسيرة تمكين المرأة الإماراتية طيلة العقود الخمسة الماضية، جاءت ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون مساهماً رئيساً في البناء والتمنية.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي: حينما يحتفل العالم اليوم شرقه وغربه بهذا اليوم، فإننا لا بد أن ننظر جميعاً كما نظرت جل مؤسسات المرأة والمؤسسات الدولية - والعالم أجمع - بعين التقدير والإجلال لما حققته دولة الإمارات على درب تمكين المرأة، وما حازته الدولة من مؤشرات ريادية إقليمية وعالمية في مسارات الحفاظ وصيانة حقوق المرأة الإماراتية.

وأضاف أنه في ضوء الحصاد الذي تنعم به اليوم ابنة الإمارات، فإننا لا بد أن نعترف بحكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة.. فمنذ بواكير انطلاق مسيرة الاتحاد لم تأل القيادة جهداً في سبيل صيانة حقوق ابنة الإمارات وحمايتها والحفاظ على مكانتها.