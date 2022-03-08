في محاضرة ل «تريندز»،، النساء تجاوزن الرجال في التعليم الجامعي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس الأول، محاضرة عن بُعد تحت عنوان: «المرأة والتنمية: تحديات التمكين وآفاقه»، استضاف خلالها سمية الهاجري، رئيسة حوكمة وسياسات الذكاء الاصطناعي في مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدارت المحاضرة علياء العوضي الباحثة في «تريندز».

وفي بداية المحاضرة، قالت مدير المحاضرة علياء العوضي: إن المحاضرة تأتي تقديراً للمِحَن والعقبات والنجاحات والتجارب الملهمة التي خاضتها النساء حول العالم.

وبدورها، أكدت سمية الهاجري أن هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء تراجع نسبة حضور المرأة الإماراتية في سوق العمل، أهمها العامل الاجتماعي، حيث تتحمل المرأة المسؤولية الأكبر في الأسرة. وذكرت أن المرأة الإماراتية العاملة بحاجة إلى دعم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لها، تتضمن المرونة في ساعات العمل، وإنشاء دور رعاية للأطفال داخل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود لتوعية المجتمع في دولة الإمارات بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل. وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة كَفل المساواة بين الجنسين، ونصوصه تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة حقوق المرأة ومبدأ المساواة، وكل ذلك مكفول بقوة القانون، مبينة أن الإمارات خاضت رحلة طويلة في تمكين المرأة، وقادت هذه المسيرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

تمكين المرأة

وأوضحت رئيسة حوكمة وسياسات الذكاء الاصطناعي أن مرحلة تمكين المرأة الإماراتية بدأت بالتقدم الاجتماعي، وتغيير النظم التعليمية، وتكافؤ الفرص والحق في التعليم، ثم انتقلت إلى مرحلة بناء القدرات وتحفيز المهارات النسائية عبر تدريب المرأة وتوجيهها إلى سوق العمل، مضيفة أن المرحلة الثالثة تمثلت في تمكين المرأة في سوق العمل وشغلها مناصب قيادية في شتى المجالات، حتى تحققت استراتيجية التمكين في عام 2006 وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية.

وأشارت إلى أن المرأة حظيت بنسب تمثيل كبيرة في المجلس الوطني الاتحادي بلغت 50%، إلى جانب تمثيل وزاري كبير في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. كما أن النساء تجاوزن الرجال في التعليم الجامعي، حيث بلغت نسبة النساء الحاصلات على مؤهل عالٍ وجامعي 77%.