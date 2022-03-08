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«استشاري الشارقة» يستعرض مسيرة المرأة البرلمانية
«استشاري الشارقة» يستعرض مسيرة المرأة البرلمانية
9 مارس 2022 01:45

الشارقة (وام)

 نظم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أمس بمقره جلسة حوارية بمشاركة عدد من عضوات المجلس اللاتي تعاقبن على عضوية المجلس من الفصل التشريعي الثاني منذ 2001 حتى الفصل التشريعي العاشر 2022 استعرضن خلالها مسيرة المرأة في عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بجانب التطرق إلى طموحات المرأة ومستقبل عطائها البرلماني. 
وتناولت الجلسة الحوارية - التي حضرها علي ميحد السويدي رئيس المجلس وحنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس - تجارب العضوات المتميزة والثرية خلال عملهن البرلماني ومشاركتهن في مناقشة الموضوعات العامة وزيارة الدوائر والهيئات الحكومية من خلال لجان المجلس حيث أشدن برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تمكين المرأة في إمارة الشارقة وإشراكها في العمل البرلماني العام وزيادة المقاعد المخصصة للمرأة مع كل فصل تشريعي.

الشارقة
استشاري الشارقة
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