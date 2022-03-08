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الإمارات
ليلى الهياس: المرأة شريكة فاعلة في العطاء
ليلى الهياس: المرأة شريكة فاعلة في العطاء
9 مارس 2022 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

 قالت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: تتبوأ المرأة في وقتنا الحالي مكانة مرموقة في المجتمع، بل وأصبحت توجد وتشغل مختلف المجالات العلمية والعملية، ويُشار إليها بالتميز والقدرة والمسؤولية على الإبداع والابتكار في المجال الذي تعمل به، حيث جمعت باقتدار بين مسؤوليتها الأسرية والعمل، فضربت أروع الأمثلة في تحويل التحديات إلى فرص، وأصبحت نموذجاً يحتذى به في تغلبها على جميع العوائق ومواجهة المشكلات الناجمة عن أي ظروف طارئة.
وأوضحت أن المرأة في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وفي دولة الإمارات بشكل خاص، حققت نجاحات في مختلف المجالات دون التخلي عن تراثها وهويتها والتزامها المستمر بأن تكون شريكة فاعلة في الخير والعطاء، مُعربة عن فخرها بأن المرأة في الإمارات كانت ولا تزال رمزاً للتنمية الشاملة، ومثالاً يحتذى به في جميع أنحاء العالم.

دائرة تنمية المجتمع
أبوظبي
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