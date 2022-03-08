41.5% من موظفي وزارة الخارجية نساء

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن إطلاق نسخة العام 2022 من «مؤشر المرأة في الدبلوماسية»، وذلك في جناح المرأة بإكسبو 2020 دبي. ونظمت الأكاديمية عقب حفل إطلاق المؤشر، جلسة نقاشية ضمت عدداً من الدبلوماسيين والمتحدثين المرموقين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، حيث ركزت الجلسة التي حملت عنوان «كسر التحيز: المرأة في الدبلوماسية» على موضوع المساواة بين الجنسين في مجالات السياسة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

وشهدت الحلقة النقاشية، التي أدارها نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة، مشاركة تفاعلية من مارسي جروسمن، السفيرة الكندية لدى دولة الإمارات، والسفير توماس غريمينغر، مدير مركز جنيف للسياسة الأمنية، وسيلينا ليزكانو، وزيرة المرأة في جمهورية باراغواي، وعفراء الهاملي، نائب مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

وأوضح مؤشر المرأة في الدبلوماسية في إصدار العام 2022 النسبة المئوية للسفيرات اللاتي يمثلن بلدان أكبر 40 اقتصاداً في العالم والاتحاد الأوروبي، ويركز المؤشر على السفراء، بهدف قياس درجة تولي المرأة لأبرز المناصب القيادية في عالم الدبلوماسية، كما يشكل تقرير عام 2022 الإصدار الثالث من المؤشر ويغطي الجزء الأكبر من تعيينات السفراء العالميين.

وأشارت الدكتورة سارة شهاب، مدير البرنامج الأكاديمي والأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، التي استعرضت نتائج المؤشر، إلى أن ما يقدمه التقرير من بيانات تعد فريدة من نوعها، حيث تعتمد على قاعدة بيانات تضم تعيين أكثر من 4200 سفير. وقالت شهاب: «تشير بيانات عام 2022 إلى أن تمثيل المرأة لا يزال قليلاً في مناصب السفراء في جميع أنحاء العالم». وأضافت شهاب: «يكشف المؤشر أننا أحرزنا تقدماً منذ العام 2018، ومع ذلك، فإن عدم تجاوز نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب سفير لـ21.6% من إجمالي السفراء في 40 دولة قمنا باستطلاعها في تقرير عام 2022، يمكننا القول بأن الصورة واضحة: العالم لا يزال بعيداً جداً عن تحقيق المساواة بين الجنسين في المناصب الدبلوماسية العليا».

وتبلغ نسبة النساء في مناصب السفراء في منطقة آسيا (باستثناء العالم العربي) 13.7%، وبلغت نسبة النساء في مناصب السفراء في الدول العربية (مصر والسعودية والإمارات) 7.4%، حيث حصلت الإمارات على أعلى نسبة وهي 10.9%. ويسلط مؤشر المرأة في الدبلوماسية 2022 الضوء أيضاً على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمل الدبلوماسية، إذ تشكل النساء حوالي 41.5% من نسبة الموظفين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتشغل المرأة الإماراتية منصب السفير في دول مختلفة، بما في ذلك الدنمارك ولاتفيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وبولندا، بينما تشغل سعادة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، منصب سفير وممثل دائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.