«الاتحاد النسائي» يستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، السيدة أنيتا بهاتيا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوفد المرافق لها، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، وبحث الجانبان آفاقاً واعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم ملف دعم وتمكين المرأة.

ورحبت نورة السويدي، بالوفد المضيف، معربة عن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في سبيل الدفع بالمسيرة التنموية للمرأة لمراتب متقدمة بكافة المجالات والقطاعات.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على جهود الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى العالمي، والتي أسفرت عن إطلاق البرنامج التدريبي حول المرأة والأمن والسلام، والذي أطلق عليه لاحقاً اسم «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، إلى جانب إطلاق الخطة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار (1325) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن ثم تدشين مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن، وكذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة سموها.

كما استعرض اللقاء النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي وضعت أهدافاً محددة وواضحةً لعمل الاتحاد النسائي العام، الذي يمثل الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بقضايا المرأة وتمكينها في دولة الإمارات، ليقوم بتوظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة الإماراتية، ودعم جهود الدولة تجاه قضايا المرأة تعزيزاً لدورها المحوري في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والصحية وغيرها من القطاعات الحيوية. ومن جانبها، أشادت السيدة أنيتا بهاتيا، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودورها الكبير في تعزيز وجود دولة الإمارات ضمن مصاف دول العالم في ملف دعم وتمكين المرأة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.