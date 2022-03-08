شرطة أبوظبي تكرم منتسبات مديرية المرور المتميزات

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي ستاً من المنتسبات المتميزات من عسكريات ومدنيات من مختلف إدارات المرور، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس سنوياً. وثمّن العميد محمد ضاحي سلطان الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، واهتمامها المستمر بابنة الإمارات. وأثنى على جهود المتميزات اللاتي تم ترشحيهن حسب الأكثر إنتاجية والسرعة في إنجاز المعاملات بمراكز خدمة وإسعاد المتعاملين خلال عام 2021.

وأكد على الدور الريادي للعناصر النسائية في مجالات العمل بشرطة أبوظبي وتحقيقهن إنجازات متميزة، لافتاً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد حافزاً للمرأة للتميز والريادة بمجالات العمل الشرطي والأمني وغيرها من المجالات.