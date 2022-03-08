10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
فاطمة الشبلي نموذج للتميز في «صحة»
فاطمة الشبلي نموذج للتميز في «صحة»
9 مارس 2022 01:45

أبوظبي ( الاتحاد)

يحفل القطاع الصحي بدولة الإمارات بنماذج مشرفة من بنات الإمارات، اللائي قمن بدور مهم ومتميز في القطاع الصحي، ووقفن إلى جانب أشقائهن الرجال في خط الدفاع الأول، وتركن بصمة ناصعة البياض من خلال موازنتهن بين مهامهن المنزلية والوظيفية، وأثبتن جدارتهن في جميع الميادين والقطاعات التي عملن فيها.
ومن هذه النماذج المشرفة التي نسلط عليها الضوء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فاطمة الشبلي مسؤولة إدارة الجودة لمنطقة العين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والتي تميزت في جميع مراحل عملها في مختلف المهام والوظائف التي شغلتها منذ عام 2009 تاريخ التحاقها للعمل في مستشفى العين إحدى منشآت شركة «صحة».
وقالت الشبلي: إن قيادة شركة «صحة» وفرت لها كل الدعم والمساندة خلال رحلة عملها، وتقوم حالياً بالتحضير للدكتوراه في فلسفة الإدارة التكنولوجية في جامعة تون حسين أون، في ماليزيا، وحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في الأعمال العامة من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.

القطاع الصحي
الإمارات
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©