فاطمة الشبلي نموذج للتميز في «صحة»

أبوظبي ( الاتحاد)

يحفل القطاع الصحي بدولة الإمارات بنماذج مشرفة من بنات الإمارات، اللائي قمن بدور مهم ومتميز في القطاع الصحي، ووقفن إلى جانب أشقائهن الرجال في خط الدفاع الأول، وتركن بصمة ناصعة البياض من خلال موازنتهن بين مهامهن المنزلية والوظيفية، وأثبتن جدارتهن في جميع الميادين والقطاعات التي عملن فيها.

ومن هذه النماذج المشرفة التي نسلط عليها الضوء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فاطمة الشبلي مسؤولة إدارة الجودة لمنطقة العين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والتي تميزت في جميع مراحل عملها في مختلف المهام والوظائف التي شغلتها منذ عام 2009 تاريخ التحاقها للعمل في مستشفى العين إحدى منشآت شركة «صحة».

وقالت الشبلي: إن قيادة شركة «صحة» وفرت لها كل الدعم والمساندة خلال رحلة عملها، وتقوم حالياً بالتحضير للدكتوراه في فلسفة الإدارة التكنولوجية في جامعة تون حسين أون، في ماليزيا، وحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في الأعمال العامة من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.