«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الأولى لمنح الأراضي السكنية لعام 2022

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس صباح أمس في مكتب سمو الحاكم. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات الحكومية المتنوعة، التي يسعى المجلس من خلالها إلى تطوير سير العمل الحكومي، والارتقاء بكافة القطاعات في إمارة الشارقة. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الاستقرار السكني للأسر الإماراتية، وتعزيز تماسكها وتوفير البنى التحتية للأحياء السكنية في الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية للعام 2022 م، والبالغ عددهم 1000 منتفع. وتوزعت قطع الأراضي السكنية على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة بعد استيفاء مستحقيها الشروط والمعايير، وبالتنسيق مع اللجان المختصة والمجالس البلدية في إمارة الشارقة. وبلغ إجمالي قطع الأراضي السكنية الممنوحة منذ عام 2020، أكثر من 11 ألف قطعة أرض شملت القطع المنفصلة والقطع ضمن المجمعات السكنية. وناقش المجلس مقترحات مجلس الشارقة للتعليم حول توثيق مسيرة وتاريخ التعليم في الإمارة، وأبرز مراحلها التي تشكل موروثاً تاريخياً للتعليم ودوره في نهضة الإمارة، والارتقاء بمواطنيها وساكنيها. كما اعتمد المجلس عدداً من مقترحات تطوير البيئة التشغيلية في مطار الشارقة الدولي بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوفير أفضل الخدمات والحوافز لمواكبة ما يشهده المطار من نمو في مختلف المجالات.