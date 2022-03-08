ولي عهد أم القيوين يستقبل سفير كوستاريكا

أم القيوين (وام)

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بالديوان الأميري، أمس، فرانسيسكو شاكون إيرنانديس سفير كوستاريكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة. وبحث سمو ولي عهد أم القيوين والسفير الكوستاريكي، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين. من جهته أثنى السفير الكوستاريكي على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده الإمارات عامة، وأم القيوين خاصة في جميع المجالات. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.