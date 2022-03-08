شركتان لـ«إيدج» توقعان عقداً لتصميم وحدات توزيع الطاقة في المركبات المدرعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الطيف» التابعة لمجموعة «إيدج» والمزودة الرائدة لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للمعدات العسكرية في دولة الإمارات، أمس، توقيع عقد لتطوير 413 وحدة معززة لتوزيع الطاقة لصالح شركة «نمر» وتركيبها في آلياتها العسكرية.

وصُممت هذه الوحدات لتوزيع الطاقة من البطاريات المساعدة للآليات العسكرية إلى عدة أنظمة كهربائية، كما يتم تصنيعها داخلياً من قبل مهندسي الشركة الإماراتيين، ويتم تخصيصها لتوافق متطلبات العملاء. ولضمان توفير المنتجات في فترة قصيرة، أسست «الطيف» خط تجميع خاصاً لتسريع عملية الإنتاج والتسليم والتركيب.

وقال سيف الدهباشي، الرئيس التنفيذي لشركة «الطيف»: «نفخر ببناء علاقات تعاونية مثمرة مع شركة نمر تحت مظلة مجموعة «إيدج»، من خلال تركيب وحدات توزيع الطاقة المعززة في مركباتهم التي أثبتت قدراتها في المواجهات. وتعمل وحداتنا المصممة بشكل مميز على تسخير خبراتنا الطويلة في القطاع وخبراتنا الكهربائية لضمان حماية الطاقة الكاملة وتعزيز أداء المركبات وكفاءتها».

بدوره، قال آبري دو بليسي، الرئيس التنفيذي لشركة «نمر»: «يجب أن ترتقي قدرات وحدات توزيع الطاقة في ظل ارتفاع المتطلبات على الطاقة في الآليات العسكرية. ونحن سعداء بالاستفادة من خبرات شركة الطيف الواسعة في هذا المجال، والاستفادة كذلك من مزايا التشغيل البيني للشركات التابعة لمجموعة «ايدج»». وتقدم «الطيف» خدمات أساسية طوال فترة خدمة المعدات، إضافة إلى خدمة تطوير القدرات التقنية لضمان الأداء الأفضل للمعدات واستعدادها لمهام عملائها. وتنتشر ورش العمل التسع الحديثة للشركة جغرافياً لتوفير الراحة والمرونة والسلاسة، بينما يمكن للوحدة المتنقلة تلبية جميع احتياجات الصيانة والإصلاح والعَمرة بسرعة وكفاءة. وتشكّل الشركة جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة لدى «إيدج»، وهي مجموعة تكنولوجية متقدمة تعد من أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.