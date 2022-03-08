محمد الشرقي: هدفنا صياغة مستقبل أفضل لشعوب العالم

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الأهمية التاريخية التي ستترسخ في مسيرة دولة الإمارات من خلال استضافتها الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020 دبي»، والنقلة اللافتة التي سيشهدُها العالم ويسجّلها كإنجازٍ حضاريّ ونجاحٍ استثنائي للإمارات تتميّزُ به بين دول العالم أجمع.

جاء ذلك خلال زيارة سموه عدداً من أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب. وبدأت جولة سموه بزيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات، واستمع من القائمين عليه إلى شرح حول الأقسام التي يحتويها، حيث يسلّط الجناح الضوء على قصص الحالمين المنجزين من خلال تقديم تجربة إبداعية تعرّف زوّاره، في هذا الملتقى التاريخي، بالقيم الأصيلة والثقافة العريقة وإنجازات شعب الإمارات الخالدة. وقال سموه: إن دولة الإمارات تحتضن عقولًا فذّة اجتمعت في «إكسبو» من مختلف دول العالم، تسعى جميعها إلى تبادل المعارف والتجارب الإنسانيّة المعاصرة والمستقبليّة في جميع المجالات، بهدف صياغة مستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع، وسيترك هذا الحدث العالمي بصمة نفتخر بها عبر الأجيال القادمة وحافزًا لإحراز المزيد من التقدّم والإنجاز.

كما زار سمو ولي عهد الفجيرة جناح المملكة العربية السعودية واطلع سموه من المسؤولين في الجناح على محتواه الإبداعي الذي يعكس تاريخ المملكة وتراثها الحضاري ورؤيتها المستقبلية عبر أربع ركائز هي الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص، التي تستعرض قصة المملكة عبر التجارب الاستكشافية والعروض التقنية المبهرة التي تبرز الموروث الثقافي للمملكة وأصالتها التاريخية ومستقبلها الطموح. وشملت زيارة سموه أجنحة كل من ألمانيا الاتحادية، والهند، وباكستان الإسلامية وسنغافورة، واطلع سموه على ما تقدمه الأجنحة من ابتكارات وتجارب في مجالات التقنية والفنون والتراث والطبيعة وغيرها من المجالات الحيوية التي تنقلها إلى العالم عبر مشاركتها في الحدث. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالأجنحة التي زارها والمشاركات الثرية التي تقدمها دول العالم في هذا الحدث الضخم، مؤكّدًا أن هذا اللقاء العالمي بتميّزه وفَرادته يعزز مفاهيم جديدة لتواصل العقول البشرية القادمة من مختلف دول العالم لتحتضنها أرض الإمارات، ويُسهم في تبادل المعارف والتجارب الإنسانيّة المعاصرة في جميع المجالات لإيجاد حلول واقعية لتحديات العالم وتحقيق مستقبل أفضل للشعوب، رافق سموه في الجولة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.