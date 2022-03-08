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بحث العلاقات بين «الوطني» والبرلمان البرتغالي
بحث العلاقات بين «الوطني» والبرلمان البرتغالي
9 مارس 2022 01:45

دبي (الاتحاد)

التقت مريم ماجد بن ثنية، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، جوانا ليما رئيسة وفد البرلمان البرتغالي المشارك في اجتماع الجمعية العامة السادس عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 9 إلى 10 مارس 2022. وحضر اللقاء أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، وعائشة محمد الملا، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. 

مريم ماجد بن ثنية
المجلس الوطني الاتحادي
البرتغال
البرلمان البرتغالي
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