«الهلال الأحمر» تتسلم طروداً غذائية من مركز سهيل بن عويضة الخييلي

محمد البلوشي (العين)

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طروداً غذائية من مركز سهيل بن عويضة الخييلي لدعم مبادراتها الإنسانية والأسر المتعففة. وأشرف وفد من هيئة الهلال الأحمر فرع العين، وأمين سر مركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، على توزيع المساعدات للأسر المتعففة أمام مبنى «الهلال» في المرخانية، وتضمنت الطرود مواد غذائية لأكثر من 1000 أسرة بالعين.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه مركز المرحوم سهيل بن عويضة الخييلي لـ«الهلال الأحمر» الإماراتي.

وأكد الدكتور أحمد الظاهري مدير فرع «الهيئة» بالعين، التنسيق مع الأسر المتعففة في العين عبر الاتصال بهم، وإرسال رسالة نصية عبر الهاتف بتوقيت تسلم الطرود، حيث يقوم الفرع بتوزيع الطرود يومياً لخمسين أسرة، وذلك لمنع التجمعات وأيضاً لضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية عند التوزيع.

وقال جابر حمد بن سهيل أمين سر مركز سهيل بن عويضة الخييلي: إن المبادرة تأتي ترجمة للمبادئ النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي امتلك قلباً عامراً بالبذل والعطاء، وامتدت أياديه البيضاء بالعون والمساعدة لكل المحتاجين.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة على الصعد كافة، لتيسير سبل الحياة للمواطنين والمقيمين معاً، سيراً على نهج الوالد المؤسس داعياً المولى عز وجل أن يسدد خطى القيادة الرشيدة لما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين والإنسانية جمعاء، ونشر المحبة والمودة والأخوة الإنسانية بين الشعوب قاطبة.