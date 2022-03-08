10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«الهلال الأحمر» تتسلم طروداً غذائية من مركز سهيل بن عويضة الخييلي
خلال توزيع الطرود الغذائية (من المصدر)
9 مارس 2022 01:45

محمد البلوشي (العين)

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طروداً غذائية من مركز سهيل بن عويضة الخييلي لدعم مبادراتها الإنسانية والأسر المتعففة.  وأشرف وفد من هيئة الهلال الأحمر فرع العين، وأمين سر مركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي الثقافي، على توزيع المساعدات للأسر المتعففة أمام مبنى «الهلال» في المرخانية، وتضمنت الطرود مواد غذائية لأكثر من 1000 أسرة بالعين. 
وتأتي المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه مركز المرحوم سهيل بن عويضة الخييلي لـ«الهلال الأحمر» الإماراتي.
وأكد الدكتور أحمد الظاهري مدير فرع «الهيئة» بالعين، التنسيق مع الأسر المتعففة في العين عبر الاتصال بهم، وإرسال رسالة نصية عبر الهاتف بتوقيت تسلم الطرود، حيث يقوم الفرع بتوزيع الطرود يومياً لخمسين أسرة، وذلك لمنع التجمعات وأيضاً لضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية عند التوزيع. 
وقال جابر حمد بن سهيل أمين سر مركز سهيل بن عويضة الخييلي: إن المبادرة تأتي ترجمة للمبادئ النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي امتلك قلباً عامراً بالبذل والعطاء، وامتدت أياديه البيضاء بالعون والمساعدة لكل المحتاجين. 
وأشار إلى الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة على الصعد كافة، لتيسير سبل الحياة للمواطنين والمقيمين معاً، سيراً على نهج الوالد المؤسس داعياً المولى عز وجل أن يسدد خطى القيادة الرشيدة لما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين والإنسانية جمعاء، ونشر المحبة والمودة والأخوة الإنسانية بين الشعوب قاطبة.

الهلال الأحمر
العين
الأسر المتعففة
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©