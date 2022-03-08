نهيان بن مبارك: شباب الإمارات يحققون طموحات القيادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن شباب الإمارات يحققون طموحات القيادة الرشيدة في تقديم ملحمة ابتكارية تستشرف المستقبل، وهم يتنافسون بثقة وجدارة مع نخبة من مهاري 11 دولة أوروبية وآسيوية، خلال المنافسة الدولية الودية الأولى للمهارات التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بنجاح، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هامش الدورة الـ13 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات بمشاركة 166 إماراتياً وإماراتية، لمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وكان معاليه، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة «نيابة عن أم الإمارات»، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ومعالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، قد شهدوا التدشين الرسمي، أمس، لكل من المسابقة الوطنية والمنافسة العالمية، بحضور الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعدد من المسؤولين بالدولة، وتفقدوا مختلف التخصصات، وأشادوا بالروح التنافسية العالية لشباب الإمارات وهم يتنافسون في 24 مجالاً هندسياً وتقنياً وفنياً، ومع مشاركين من 11 دولة. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن المنافسة العالمية التي تُقام لأول مرة على هامش المسابقة الوطنية تشير بوضوح تام إلى نجاح «أبوظبي التقني» في مواصلة مسيرته المتميزة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في صناعة الكفاءات الوطنية التي هي المصدر الرئيسي للقوة والثروة الحقيقية للوطن الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد بأبناء الإمارات وأدائهم الراقي في التخصصات كافة الصناعية والهندسية، بما يعكس تميز وشمولية منظومة «أبوظبي التقني»، ونجاحها في التعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة لاستقطاب أصحاب المهارات المتخصصة، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو صناعة الكوادر الوطنية التي تملك مقومات التقدم والتطور بمختلف المجالات المتخصصة والذكاء الاصطناعي، باعتباره أساساً قوياً لبناء الأجيال القادرة على مواكبة التقدم وتلبية متطلبات المستقبل المشرق.

من ناحيتها، قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي: إن أهم ما يميز المسابقة الوطنية هذا العام، هو الارتقاء بمفهوم «المنافسة العالمية»، وهذا مؤشر جديد يعكس أثر رعاية «أم الإمارات» لهذا الحدث الوطني الكبير، في تطوير المسابقة الوطنية، وتحقيق أهدافها الرئيسية التي من بينها، تمكين شباب وفتيات الإمارات من التنافس مع شباب العالم المتقدم، وفق أرقى المعايير العالمية وبكل ثقة واقتدار. وأضافت قائلة: إن القيادة الرشيدة تضع الشباب وبناء الإنسان المواطن في قمة الأولويات، ومن هنا تواصل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رعايتها للمسابقة الوطنية على مدى 13 عاماً لترسيخ جهود القيادة في بناء المهارات الخاصة لشباب الدولة في كافة التخصصات المطلوبة لنهضة الدولة وتقدمها الدائم.

وأعربت معاليها عن فخرها بنجاح «أبوظبي التقني» في تطبيق استراتيجية متقدمة لاكتشاف وصقل الكفاءات الوطنية، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، رائدة ومتميزة في صناعة الكوادر الوطنية المبدعة، والقادرة على صناعة المستقبل الصناعي الباهر.

ومن جهته، قال معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي: إن المسابقة الوطنية والمنافسة الدولية للمهارات كلاهما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ القدرات المهارية لدى الطلبة، وإعدادهم للمستقبل بثقة وتطور.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المنافسات خلال الدورة الجديدة من المسابقة تركز على تنمية الجوانب الإبداعية لدى شباب الوطن.

ومن جهته، قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات: إن ختام المنافسات سيكون مساء اليوم «الأربعاء» 9 مارس، فيما يتم إعلان وتتويج الفائزين غداً الخميس «10 مارس»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يتم منح الفائزين الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ومن ثم اختيار الأفضل منهم، ليكون ضمن فريق مهارات الإمارات، الذي سيمثل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات شنغهاي أكتوبر المقبل.