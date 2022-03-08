تتويج 49 فائزاً بـ «مهرجان العلوم والابتكار» في «إكسبو»

دينا جوني (دبي)

كرّمت وزارة التربية والتعليم، أمس، 49 من الطلبة الفائزين في مختلف فئات المنافسات الخاصة بالمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي نظمت فعالياته في مركز المعارض في «إكسبو» من 6 إلى 8 مارس، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

واكتسحت الطالبات لائحة الفائزين بواقع 36 طالبة، منهن 13 طالبة حصدن جوائز مسابقة رواد الأعمال في العلوم كاملة والمخصّصة لطلبة التعليم العالي. أما الطلبة، فقد وصل منهم 13 طالباً إلى منصة التتويج، من بينهم الطالبان عبد العزيز فهد الرئيسي وعمر حسن عبدالله الكعبي من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في الفجيرة، اللذان حصلا على المركز الأول في جائزة الإمارات للعالم الشاب عن مشروع عزوف الطلبة عن دراسة النحو العربي من وجهة نظر الطلاب والمعلمين.

وفاز في المركز الثاني، الطالب سيف حسن إبراهيم من المدرسة الثانوية النموذجية للبنين، عن مشروع تصنيع البلاستيك العضوي من المخلفات.

وبحث المشروع الفائز في الأسباب التي تحول دون إتقان الطلبة للنحو واللغة العربية، وعزوفهم عن الدراسة إلا لتأدية الامتحان.

وقال الطالبان في حديث مع «الاتحاد»: إن أهمية الدراسة تلبي ما تنادي به دولة الإمارات من ضرورة الاهتمام باللغة الأم، وتوفر للمسؤولين معلومات موثقة تتيح لهم اتخاذ القرار بشأن تحسين مستوى الطلبة في اللغة العربية، كما تتيح المجال للباحثين بإجراء دراسات مكملة. وقالا: إن نتائج الدراسة أظهرت ابتعاد الطلبة عن دراسة النحو لصعوبات ترتبط بطبيعة المادة، وطرق تدريسها، ومستوى الطلبة وقدراتهم العقلية.

ومن المقترحات التي توصّل لها الطالبان الفائزان الاهتمام بحصص الأنشطة المرافقة للمادة، وتحفيز الطلبة على الدراسة، والتركيز على الجانب العملي في استخدام اللغة والابتعاد عن التعقيد، واستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس. ومن المقترحات أيضاً الاهتمام بمصادر اللغة العربية في مكتبة المدرسة ورفدها بالكتب والمراجع الجاذبة، والاهتمام بمعالجة الصعوبات عبر الاختبارات التشخيصية.

وأسدل الستار، أمس، على فعاليات النسخة الخامسة للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بمشاركة 100 مشروع ابتكاري متميز مقدم من 231 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، إذ تم اختيارهم بعد عمليات التصفيات التي تسبق المهرجان من إجمالي 2600 مشروع قدمت من أكثر من 5 آلاف و800 طالب وطالبة.

جميلة المهيري تلقي كلمتها

وشهد فعاليات حفل الختام، معالي جميلة المهيري وزير الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية وبناء القدرات الرئيس التنفيذي للابتكار.

وتم إطلاق 23 جائزة ضمن المسابقة الرئيسية للمهرجان، ومنحت جوائز تحفيزية لأفضل المشرفين على المشاريع، إضافة إلى جائزة أفضل مدرسة من حيث عدد المشاريع المشاركة ونوعيتها وجودتها. وخصصت الوزارة منصة لعرض المشاريع والنتائج البحثية التي توصل إليها الطلبة في مجالات العلوم الاجتماعية والسلوكية، والعلوم البيولوجية والبيئية، وعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والتكنولوجيا، وذلك من خلال العمل على مشروع استناداً إلى منهجية البحث العلمي.

وقالت معالي جميلة المهيري في الكلمة الختامية: «إن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يحتفي بإنجازات الطلبة، بعد عام دراسي استثنائي عاد فيه الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد طول غياب، واستقبلهم (إكسبو 2020 دبي)، حيث اجتمع الابتكار مع الاكتشافات والمعرفة.

وأشارت معاليها إلى أن الطلبة أمام طريق طويل من الإنجازات في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأنهم سيعملون بكل جد ليظل اسم دولة الإمارات عالياً في هذه المجالات. ولفتت إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة من أول الداعمين لكل من يسعى إلى نيل دراسة الاختصاصات العلمية المستقبلية التي ستساهم في صناعة المستقبل، ووجودهم كمشاركين في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ليس إلا دليلاً على أنهم في الطريق الصحيح».

من جهتها، قالت الدكتورة الضحاك: «إن الأحلام في دولة الإمارات قابلة لأن تتحقق، وكلنا ثقة بأن أحلام الطلبة ستكون إنجازات قادمة».

وأضافت: «يضجّ المهرجان بالكثير من الأحلام الكبيرة التي نتمنى تحقيقها من خلال الطلبة، الذين ثابروا وعملوا ولم يتوقفوا عن محاولة تحقيق أحلامهم في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ضمن توجهات دولة الإمارات وتطلعات القيادة الرشيدة التي رسمت مستقبل الوطن، وأرادت له أن يكون الأفضل عالمياً بحلول مئوية الإمارات 2071.

الطالبان الفائزان بجائزة الإمارات للعالم الشاب

تجارب ملهمة

شارك بعض الفائزين في الدورات السابقة بعرض تجاربهم ورؤيتهم في اليوم الختامي للمهرجان. وتحدث خالد الشالوبي عن تجربته الملهمة في المشاركة بالمهرجان للمرة الأولى عام 2018، والتي لم يحالفه الحظ بالفوز فيها، ما شكل دافعاً للمشاركة والفوز عام 2019 بجائزة العالم الإماراتي الشاب.

ودعت جويرية هيثم الطلبة إلى مواصلة رحلتهم العلمية بتفانٍ وإخلاص وجهد وعمل حثيث، والاستمرار بالبحث واستكشاف محركات العلم، ومصانع الابتكار، ومواطن التقدم، باعتبارهم المستقبل والاستثمار الحقيقي للوطن. كما أكدت نورا أحمد أهمية التميز والبحث عن كل ما يعزز الرصيد المعرفي.