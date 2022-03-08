10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
تفاهم بين «سند» و«الإمارات للتوحد»
خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
9 مارس 2022 01:44

دبي (الاتحاد)

وقعت قرية سند مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتوحد، الجمعية ذات النفع العام المعنية بدعم ذوي التوحد وأسرهم، والتي تهدف لدعم المصابين باضطراب طيف التوحد وعائلاتهم، وإلى تعزيز التعاون المشترك لرفع الوعي المجتمعي، من خلال الفعاليات والمحاضرات وورش العمل، بالإضافة إلى تقديم برامج الإرشاد والدعم النفسي لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد.
وقد جرت مراسم توقيع المذكرة في جناح فزعة بـ«إكسبو 2020 دبي»، بحضور ماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، والمهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة قرية سند، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين والمختصين المعنيين بدعم المصابين باضطراب طيف التوحد.

جمعية الإمارات للتوحد
قرية سند
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©