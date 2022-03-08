تفاهم بين «سند» و«الإمارات للتوحد»

دبي (الاتحاد)

وقعت قرية سند مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للتوحد، الجمعية ذات النفع العام المعنية بدعم ذوي التوحد وأسرهم، والتي تهدف لدعم المصابين باضطراب طيف التوحد وعائلاتهم، وإلى تعزيز التعاون المشترك لرفع الوعي المجتمعي، من خلال الفعاليات والمحاضرات وورش العمل، بالإضافة إلى تقديم برامج الإرشاد والدعم النفسي لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد.

وقد جرت مراسم توقيع المذكرة في جناح فزعة بـ«إكسبو 2020 دبي»، بحضور ماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد، والمهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة قرية سند، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين من الطرفين والمختصين المعنيين بدعم المصابين باضطراب طيف التوحد.