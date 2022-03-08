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تفاهم بين «صحة دبي» و«كلية الأشعة» في لندن
خلال التوقيع (من المصدر)
9 مارس 2022 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية البريطانية للأشعة في لندن بهدف تعزيز وتطوير فرص التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات المتعلقة بالتعليم والتدريب الطبي، وتسهيل تدريب أطباء الإقامة والزمالة في مختلف تخصصات الأشعة. وقع مذكرة التفاهم، افتراضياً، من جانب هيئة الصحة بدبي الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، ومن جانب الكلية الملكية للأشعة الدكتورة جانيت ديكسون رئيس الكلية بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين. وأكد الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، على أهمية هذه المذكرة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لفتح وتعزيز فرص التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات الصحية والأكاديمية العالمية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال الطبي، وبما يساهم في تحسين تجربة المرضى في المنشآت الصحية التابعة للهيئة. وقال إن مذكرة التفاهم تتيح للقيادات الأكاديمية والكادر التعليمي الطبي في «الهيئة» الاستفادة من خبرات الكلية الملكية البريطانية للأشعة في مجال تطوير قدراتها وإمكاناتها، وبما يتوافق مع المتطلبات والاحتياجات الفعلية لـ«الهيئة»، وتدريب أطباء الأشعة المبتدئين وتمكينهم من الحصول على الشهادات التخصصية، وفقاً للمعايير المعتمدة في المملكة المتحدة.
كما سيتم وفقاً لمذكرة التفاهم التعاون المشترك في مجال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات وبرامج المحاكاة الموجهة لأطباء «الهيئة» بهدف تحسين جودة برامج التدريب والتعليم الطبي لأطباء الإقامة والكادر التعليمي، وبما يتوافق مع التشريعات والإجراءات المعمول بها لدى الطرفين، إضافة إلى التنسيق والتعاون في مجال الأبحاث الطبية المشتركة أو أي برامج طبية أخرى لتطوير وتحسين جودة العمل.

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