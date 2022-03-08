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مستشفيات الظفرة تكافح السمنة بالفعاليات الرياضية
خلال فعاليات التوعية بمخاطر السمنة (من المصدر)
9 مارس 2022 01:44

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نظمت إدارة مستشفيات الظفرة، بالتعاون مع «الهلال الأحمر» وبلدية منطقة الظفرة، عدداً من الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية ومحاضرات التوعية في الحديقة العامة بمدينة زايد لمحاربة السمنة، والتعريف بمخاطرها والوقاية منها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسمنة، بمشاركة طلاب وطالبات مدارس مدينة زايد والأهالي.
وتضمنت الفعاليات فحوص مجانية للسكر العشوائي للزوار والمشاركين والجمهور وتقديم النصائح والإرشادات للحالات التي تحتاج إلى متابعة علاجية أو طبية، وكذلك التعريف بأهمية المحافظة على الصحة العامة، وعدم الإفراط في السكريات والحلويات والتوعية بخطورة السمنة وارتباطها الوثيق بالسكري، كما شملت الفعاليات مسيرة للمشي داخل الحديقة شارك فيها ممثلو الهيئات والدوائر وطلاب المدارس وعدد من الأهالي، كما تم تنظيم مسابقة ترفيهية تحت عنوان «ابحث عن المفتاح» لطلاب المدارس، وذلك لغرس حب الحركة والنشاط والسرعة والرياضة في نفوسهم، وتم تنظيم فعاليات وتمارين رياضية من خلال متخصصين للتعريف بأهمية ممارسة الرياضية، والتشجيع عليها والتعريف بدور الرياضة وأهميتها في المحافظة على الصحة العامة للجسم، ودورها في الوقاية من الكثير من الأمراض.
وقام منصور محمد عبدالله مدير التسويق والاتصال المؤسسي بمستشفيات الظفرة بتكريم الجهات المشاركة في الفعاليات، التي شهدت حضوراً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية والجمهور وأهالي مدينة زايد، تقديراً على دعمهم وحرصهم على التعريف بخطورة السمنة وأهمية محاربتها والوقاية منها، من خلال برامج وآليات يشارك فيها الجميع وغرس القيم الصحية في نفوس النشء منذ الصغر لتجنب المخاطر الصحية العديدة التي تسببها السمنة، وتشمل أمراض القلب والسكري والضغط وغيرها من الأمراض العديدة المصاحبة بالسمنة.
وتناولت الدكتورة نازك أمين علي اختصاصي التغذية العلاجية في مستشفى مدينة زايد، خلال محاضرة توعية للجمهور، خطورة السنة وأهمية محاربتها بالغذاء الصحي، وتغير نمط الحياة وممارسة الرياضة، موضحة أن السمْنَة تنشأ عادةً من خلال الجمع بين عدد من العوامل الوراثية مع خيارات البيئة المحيطة والنظام الغذائي الشخصي والتمارين الرياضية.

 

مستشفيات الظفرة
الهلال الأحمر
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