10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
وفاة شخص وإصابة 14 في حوادث مرورية بدبي
أحد الحوادث (من المصدر)
9 مارس 2022 01:44

دبي (الاتحاد)

توفي شخص وأصيب 14 آخرون بإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة وقعت في الأيام الماضية، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة ارتكاب سائقي المركبات المتسببة في الحوادث لمخالفات مرورية متنوعة.
وأوضح العقيد جمعة سالم بن سويدان، بأن الحادث الأول وقع يوم الخميس الماضي بين مركبتين على شارع دبي العين بالاتجاه إلى العين قبل جسر الروية، والسبب يعود إلى أن سائق المركبة الأولى تفاجأ بشاحنة تخفف من سرعتها بسبب وجود ازدحام مروري أمامه، ما جعله يسلك المسرب الأيمن من الطريق، ويتفاجأ بالمركبة الثانية ويصطدم بها، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخص بإصابات بليغة.
أما الحادث الثاني، فوقع يوم الجمعة بين مركبة خفيفة وشاحنة على شارع الإمارات مقابل فلاي دبي بالاتجاه إلى الشارقة، والسبب يعود إلى القيادة بسرعة زائدة، ومن جراء الحادث أصيب سائق المركبة الخفيفة بإصابات بليغة، في حين لحقت أضرار بليغة بالمركبة.
وفي حادث ثالث، توفي شخص نتيجة تعرضه لحادث اصطدام وقع صباح يوم الجمعة الماضي. لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأين، الخطأ الأول وقع به سائق الدراجة الهوائية لقيادته بسرعة زائدة وعدم انتباهه للمركبة التي أمامه، والخطأ الآخر يعود إلى قائد المركبة بسبب توقفها بشكل مفاجئ ورجوعها للخلف للرغبة في الانعطاف لجهة اليمين واتخاذ المخرج، ومن جراء الحادث لقي سائق الدراجة مصرعه في مكان الحادث متأثراً بإصاباته البليغة.
وأشار إلى أن الحادث الرابع عبارة عن اصطدام بين مركبتين، وقع يوم الجمعة الماضي عند تقاطع في ديسكفري غاردن. وأضاف أن الخامس وقع في نفس اليوم بين مركبتين ودراجة نارية على شارع الرباط، والسبب يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين تلك المركبات، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة. وفي حادث آخر وقع في اليوم ذاته، أصيب شخص بإصابات بليغة نتيجة تعرض شخص لحادث دهس على شارع الإمارات.
وأضاف أن هناك حادثاً وقع يوم السبت بين دراجة نارية ومركبة على شارع في منطقة القوز الصناعية الأولى.

دورية مرورية
وأشار العقيد جمعة بن سويدان، إلى تعرض دورية مرورية لحادث مروري على شارع الإمارات قبل مخرج مليحة بالاتجاه إلى دبي، موضحاً أنه بينما كانت الدورية تقوم بتأمين حادث مروري وقع في وقت سابق، انحرفت مركبة بشكل مفاجئ واصطدمت بالدورية ومن شدة الاصطدام اندفعت المركبة المتسببة إلى جهة اليمين ثم تدهورت، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متوسطة.

 

دبي
حوادث مرورية
شرطة دبي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©