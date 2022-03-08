«دبي للأمن الإلكتروني» يصدر تقريراً حول التحديات السيبرانية

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إصداره تقريراً دولياً حول إطار عمل شهادات الأمن السيبراني تحت عنوان «شهادات الأمن السيبراني: فرص التعاون والتحديات الراهنة»، من إعداد كل من الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في المركز، والعضو العربي الوحيد في مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني التابع لشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي، وعائشة المرزوقي ضابط أول تراخيص في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

ويتناول التقرير قضايا عدم الانتظام في منهجيات الأمن السيبراني على الصعيد الدولي، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة، هي إنترنت الأشياء وخدمات الأمن السيبراني ومختصي الأمن السيبراني.

وقد جاء التقرير كنتيجة لاجتماع مجلس المستقبل للأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويوضح التقرير الحاجة الملحة إلى تسليط الضوء على سوق خدمات الأمن السيبراني، وتعزيز أمن المستهلك فيما يتعلق بشؤون إنترنت الأشياء، ويؤكد على ضرورة توحيد ترخيص مختصي الأمن الإلكتروني وخدمات الأمن السيبراني عالمياً.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني وعضو مجلس المستقبل العالمي للأمن السيبراني: «تأتي مساهمة دولة الإمارات بهذا التقرير انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الأمن السيبراني باعتباره جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومية، وواحداً من المتطلبات الضرورية للتنمية الاقتصادية في عصر التحولات الرقمية المتسارعة، إذ توفر مقتضيات الأمن السيبراني الحماية للبنية التحتية الحيوية مثل خطوط أنابيب النفط ومرافق معالجة المياه والمستشفيات».