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افتتاح مركز شرطة الخوانيج الجديد
مركز الخوانيج (من المصدر)
9 مارس 2022 01:44

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة الخوانيج الجديد، بحضور معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد جمعة النابودة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، وعدد من مديري مراكز الشرطة والضباط. وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة الخوانيج الجديد، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التغطية الأمنية على مستوى إمارة دبي في كافة المناطق، بمراكز شرطية تقدم مستوى عالياً من الخدمات.

الخوانيج
عبد الله خليفة المري
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