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الإمارات
محمد بن زايد: المرأة أساس نهضة المجتمعات
محمد بن زايد خلال استقباله مجموعات نسائية تمثل جهات في الدولة
8 مارس 2022 21:47

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية دور المرأة المحوري في تنشئة أجيال صالحة وواعية قادرة على التعامل مع مختلف التحديات المستقبلية وتجاوزها والإسهام في بناء أوطانها ..مشيراً إلى أن المرأة تحظى بمكانة وتقدير كبيرين في دولة الإمارات.

 

وقال سموه ــ خلال استقباله اليوم مجموعات نسائية تمثل العديد من الجهات في الدولة في قصر البحر ــ إن تقدير المرأة منهج ثابت نسير عليه في دولة الإمارات. وهنأ سموه المرأة في دولة الإمارات والعالم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.

 

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنه على عاتق المرأة مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء والتنشئة الصحيحة.. خاصة أن دولتنا تهتم وتركز على النوعية التي تصنع الفارق بين الدول من خلال إعداد أجيال المستقبل التي تحمل الراية وتتحمل المسؤولية وتشارك في البناء والعمل من أجل استدامة المكتسبات وتعزيزها.

وقال سموه إن قيادة الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل السير على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في دعم المرأة وتمكينها ومنحها الفرص المتساوية مما كان له كبير الأثر في نجاحها وتميزها في كل المجالات وترسيخ دورها في بناء وطنها وخدمة مجتمعها.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وعدد من الشيوخ والمسؤولين والقيادات النسائية. 

 

المصدر: وام
الإمارات
اليوم العالمي للمرأة
محمد بن زايد
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