محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنجلاديش في «إكسبو»
محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنجلاديش في «إكسبو»
8 مارس 2022 21:08
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معالي الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة، في مقر «إكسبو 2020 دبي». ورحب سموه بمعالي رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية بنجلاديش، وأهمية دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.
واستعرض اللقاء عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، كما تطرق النقاش إلى أهمية تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين، خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار للدولتين. من جانبها، أشادت رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلادها ودولة الإمارات، معربة عن أملها في تطويرها للوصول بها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون بين البلدين ضمن مختلف المجالات، كما أشادت معاليها بتنظيم دبي المتميز للدورة الحالية من «إكسبو» العالمي، ما يعكس قدرة دبي ودولة الإمارات على تنظيم واستقبال كبريات الفعاليات العالمية بكل كفاءة واقتدار.
- اتفاقيات تعاون شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش توقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الرامية إلى تعزيز روابط التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية بنجلاديش، شملت مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قام بتوقيعها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي أبو الكلام عبد المؤمن، وزير خارجية جمهورية بنجلادش الشعبية، ومذكرة تفاهم أخرى للتدريب الدبلوماسي، وقعها معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي مسعود بن مؤمن، وكيل وزارة الخارجية بجمهورية بنجلاديش.
كما شملت اتفاقيات التعاون، مذكرة تفاهم بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومعهد بنجلاديش للدراسات الدولية والاستراتيجية، وقعها سعادة سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وكازي امتياز حسين، رئيس معهد بنجلادش للدراسات الدولية والاستراتيجية. كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة دبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة البنجلاديشية، وقعها من الطرفين سعادة سلطان بن سليم، رئيس غرفة تجارة دبي العالمية، وسعادة محمد جاشم أودين، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في بنجلاديش. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء والمسؤولين.